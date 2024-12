“No puedo estar con alguien que no me hace feliz”: Oriana Marzoli encaró a Facundo González tras llegada de la nueva recluta a “Palabra de Honor”

La llegada de Daniela Requena a “Palabra de Honor” causó estragos en la relación entre Oriana Marzoli y Facundo González, provocando un quiebre entre la relación de los tortolitos.

Cabe recordar que la nueva recluta entró con todo al encierro de Canal 13, y es que en el cambio de duplas eligió al argentino para ser su pareja.

“Necesito un chico fuerte. Soy una persona muy solidaria y no me gusta ver a nadie solo. Además es guapo, y quiero un chico guapo”, argumentó la española. En tanto Facundo se quejó minutos después por el constante coqueteo de la nueva participante.

¿Un quiebre?

Ahora, en el adelanto del nuevo capítulo, se ve que la cercanía entre la nueva participante y el trasandino generó una fuerte discusión con Oriana.

Todo ocurrirá en una nueva fiesta, en donde a Facundo le tocará bailar reggaetón con Daniela, y durante la coreografía la sevillana le hará comentarios sugerentes, mientras que el argentino le sigue el juego.

Este coqueteo generó la reacción de la española, quien no dudó en ningún momento en reclamar por la situación.

“Abres la boca y la cag… ¡Qué vergüenza que sueltes ese comentario! Es una falta de respeto y una humillación. Te juro que me la vas a pagar”, asegurará.

Más tarde, Marzoli tendrá una crisis de llanto en plena discusión, dejando claro que no sabe si seguir en la relación con Facundo debido a sus actitudes.

“¡No te aguanto, no quiero seguir contigo! No estamos hechos para estar juntos, somos muy diferentes. No entiendes lo que me duele, lo tengo que repetir constantemente, y no estoy para esto”, le explicó Oriana, entre lágrimas.

Ante las súplicas del trasandino, la española continuará: “No puedo estar con alguien que no me hace feliz. ¡Me estoy volviendo loca! No puedo hacerte a ti como quiero, o eres de una manera que me venga bien, o no podemos estar juntos, y punto. ¡No puedo más, estoy muy cansada de todo esto! ¡Estás acabando con mi sentimiento!”, le aclaró.