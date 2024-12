“Oriana nunca ataca a nadie”: Facundo González defiende a su pareja tras pelea con Anaís Vilches y Marcianeke en “Palabra de Honor”

Siguen las repercusiones tras la fuerte pelea entre Anaís Vilches y Oriana Marzoli en “Palabra de Honor” y es que ahora Facundo González salió en defensa de la española y aseguró que su pareja jamás “ataca a nadie”.

Las declaraciones del argentino se dieron en una nueva actividad dirigida por Karla Constant y Sergio Lagos, quienes reunieron a los reclutas del reality de Canal 13 para un nuevo intercambio de parejas, donde cada uno tendrá derecho a cambiar su dupla si así lo quiere.

En dicha instancia, Facundo aprovechó de opinar sola la pelea entre Marzoli y Vilches, aclarando que todo comenzó como “un juego” y que finalmente molestaron a Oriana.

“Acá cualquiera puede decir cualquier cosa mientras no se pase una línea. No hay que meter a la familia, y ella nombró a la mamá de Oriana, a ella le molestó, Oriana siguió, ella pisó el palito, y la escupió”, explicó el argentino.

La defensa de su pareja

De igual manera, Facundo aseguró que en ningún momento Oriana ofendió a sus compañeros de encierro, de hecho, aseguró que ella fue provocada y que por eso reaccionó de tal manera.

“Es acción-reacción, Oriana nunca ataca a nadie. Ella se estaba refiriendo a otros. Además hablé con Marcianeke y me entendió, me dijo que ni él podía controlar a Anaís. Si él no puede, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros?”, se justificó.

Por su parte, sus compañeros no estuvieron de acuerdo con sus palabras y desmintieron sus dichos, aclarando que Oriana trató de flaite a los exparticipantes.

“La versión del mundo de Facu”, comentó Faloon, en tanto Fabio Agostini encaró a Facundo diciéndole que él no es capaz de controlar a su pareja en estas situaciones y que es un “perrito faldero”.

Cabe recordar que a raíz de esta discusión Anaís Vilches fue expulsada de “Palabra de Honor” por lanzarle un escupo a Marzoli, mientras que Marcianeke decidió acompañar a su pareja y renunció al espacio de Canal 13.