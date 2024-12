“Podrían ir viernes y sábado”: Revelan que ‘Only Fama’ estaría trabajando para salir al aire dos días a la semana

Fran García-Huidobro en Only Fama

Ya va poco más de un mes desde que comenzó la nueva apuesta de farándula de Mega: “Only Fama”. Y es que el pasado viernes 25 de octubre Francisca García-Huidobro, conocida como la “Dama de Hierro”, comenzó a animar este programa de espectáculo, en pleno regreso da la prensa rosa a la televisión chilena.

En ese contexto, durante esta jornada, en “Zona de Estrellas”, dieron a conocer una presunta información sobre el futuro del espacio de espectáculos: estarían evaluando dividir el programa, o más bien, emitirlo en dos días.

Siguiendo esta línea, el panelista y periodista del género, Manu González, comenzó su intervención de la siguiente manera: “Dos días a la semana iría ‘Only Fama’. Piensa que este próximo viernes (6 de diciembre) se emite el último capítulo de ‘PH’ (Podemos Hablar) con Julio César Rodríguez, que se grabará mañana. Y recuerda también que este mismo domingo empieza ‘Primer Plano’”.

Profundizando en esta doble jornada del programa, el comunicador español sostuvo que “Mega y ‘Only Fama’ quieren contraatacar –la farándula no es que haya vuelto con todo, es que la farándula llegó, se instauró y ahora es decana– con dos días también de su programación. A mí me dicen que, seguramente, podrían ir viernes y sábado” .

Justificando estos días en que, supuestamente, iría el espacio, González detalló que “¿por qué? porque el domingo es cuanto menos peligroso, porque ya está instalado ‘Socios Por El Mundo’ (Canal 13) y eso les podría hacer daño... no saben lo que va a pasar con ‘Primer Plano’, con lo cual quieren que este ‘Primer Plano’ del domingo sea como un check-in para ver cómo va la cosa, y que ellos preferirán la noche del sábado, porque piensan que, quizás, la ‘Divina Comida’ (Chilevisión) ya es algo que está un poquito más trillado, que la gente ya sabe las mecánicas, entonces que podrían atacar ahí de otra manera”.

Pero como si lo anterior fuera poco, el de Bilbao dijo que “alguna gente ya está siendo llamada para conformar el equipo –dos días de trabajo, o sea, ya no es un día, ahora son dos– y aparte de eso, parece ser que no estaría el panel completo los dos días, sino que, probablemente, podrían haber cambios en el panel para que fuera más didáctico, más movido, más nutrido, más eclíptico (...) Me dicen que eso se está sopesando”.

¿El 2025 será el año de Mega?