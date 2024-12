Gala Caldirola sintió celos de Faloon Larraguibel en “Palabra de Honor”: Josué le paró los carros y le dijo que es “su problema”

Siguen los conflictos dentro entre los integrantes de “Palabra de Honor”, y en esta ocasión fue protagonizado por Gala Caldirola y Josué Bernal a raíz de los celos de la chica reality.

Todo habría comenzado en la más reciente fiesta, en donde Matías Vega les dijo a los participantes que se encargaran de recrear videos virales. Entre ellos, hubo besos de Caldirola con Yuli, de Sergio Rojas con Andrés Caniulef y de Fer Figuera con Mel Alcalde.

Llegado el turno del español, él tuvo que elegir a una de sus compañeras de encierro para realizar un baile hot y escogió a nada más ni nada menos que a Faloon Larraguibel.

“Baila muy hot y hace que me fije en ella”, argumentó el jugador sobre la exchica “Yingo”.

La gran discusión

Este hecho provocó los celos de Gala, quien no dudó en encarar a Bernal por escoger a una persona que no es de su agrado para realizar una actividad.

“Me pareció un comentario muy fuera de lugar, porque te he contado los problemas que he tenido con esta chica, que me denigró muchas veces, y haces ese comentario delante de todo el mundo que es una chica súper sexy que cuando baila hace que yo la mire... Cero empatía, me parece una falta de respeto”, le dijo Gala.

“El problema con Faloon lo tienes tú con ella, es tu problema y no el mío. Entiendo que el comentario te pueda llegar a molestar, por las razones que ya me has argumentado, lo entiendo”, le aclaró el español.

“Yo soy una persona súper transparente y súper sincera, ella es super sexy bailando y es normal que un tío se quede mirando”, le explicó.

Finalmente, Josué le pidió perdón a Gala por sus comentarios sobre Faloon: “Te pido disculpas y intentaré de no hacerlo, pero yo soy así, y si me quieres comprar así, me compras, y si no, no. Si hay algo que yo veo y que no me gusta porque es una red flag tuya también te lo diré”, le respondió el español.