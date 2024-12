“Gata Only” de FloyyMenor y Cris Mj rompe récords como la canción latina más escuchada de 2024

El dúo chileno Cris Mj y FloyyMenor alcanzó un hito histórico en la música latina con su éxito “Gata Only”, que se ha consolidado como la canción latina más escuchada del año y la cuarta a nivel mundial, según el informe anual Spotify Wrapped 2024.

La versión dúo de “Gata Only” fue estrenada en febrero del 2024. La pegajosa mezcla de reguetón y beats urbanos logró superar la asombrosa cifra de 1.307 millones de reproducciones en la plataforma de streaming, convirtiéndose en un fenómeno global. Además, Gata Only también se coronó como el tema más viral del año en TikTok, acumulando millones de videos que recrean su icónico coro.

Cabe recordar que en octubre de este mismo año FloyyMenor, cuyo nombre real es Alan Felipe Galleguillos, hizo historia al convertirse en el primer artista chileno en recibir un Premio Billboard en la categoría Global 200 Canción Latina del Año, por “Gata only”.

“Muchas gracias. Estoy tiritando, soy el primer artista chileno en ganarse un premio en Billboard, viva Chile que hay mucho talento”, dijo el artista chileno en la pasada ceremonia de premiación.

El tema ha sido elogiado por su capacidad para conectar emocionalmente con el público mientras invita a bailar. Su éxito ha impulsado la carrera de los artistas chilenos al nivel de íconos internacionales, colocando a Chile en el mapa de la música urbana como nunca antes.

En la clasificación global de Spotify, Gata Only se posicionó solo detrás de éxitos como BIRDS OF A FEATHER de Billie Eilish, Beautiful Things de Benson Boone y Espresso de Sabrina Carpenter. Este logro no solo reafirma el impacto del reguetón chileno, sino que también abre las puertas para que más artistas latinos brillen en la escena internacional.