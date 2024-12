“Me acusó de intervencionismo electoral”: Sergio Rojas recordó encontrón con Raquel Argandoña cuando trabajaba en la municipalidad de Pelarco

El polémico audio de la animadora de TV+, Raquel Argandoña, fue mostrado públicamente por primera vez en el programa de farándula, “Que te lo digo”. La actitud de la Quintrala fue analizada, y el animador Sergio Rojas recordó su época trabajando con ella en la municipalidad de Pelarco cuando fue electa como alcaldesa.

“No sé si he contado esto, pero Raquel Argandoña me acusó de hacer intervencionismo electoral cuando yo trabajaba (en Pelarco). Yo de política lo único que sé es cuando hay que entregar el voto y nunca más", señaló Rojas, quien bromeó por ser poco avezado en el tema.

“Me acusa de esto y me manda a llamar con una prepotencia y una ordinariez. Yo hacía clases en un colegio de Huencuecho en un cerro, donde ella iba a tocarse con el Lolo Peña, a eso iba al cerro en el auto municipal, y no me diga que no señora porque yo estaba detrás de usted“, continuó.

“En un acto autoritario a morir”

Él relató que cuando se encontró con la Quintrala, ella comenzó a vociferar: “¿Vos qué te has creído? Te voy a demandar por lo que hiciste". Su lengua afilada, que lo acompañó desde siempre, no se quedó callada.

“Yo pendejo agrandado, le digo ‘¿sabes qué? No entiendo nada de lo que me estás hablando, habla con el staff de mi familia'“, bromeó el periodista. “Yo me paré y dije ‘no tengo nada más que hablar con usted, hasta luego y gracias'“, añadió.

Estos encontrones con la entonces alcaldesa de Pelarco, no pararon ahí. “Nos mandó a cortar los teléfonos y yo trabajaba para la Fundación de la Superación de la Pobreza. Nos cortó internet, nos cortó el teléfono en un acto autoritario a morir", continuó el periodista.

“La Fundación tuvo que llamar a la Región del Maule para decir que si Raquel Argandoña no deponía esa actitud, que estaba absolutamente fuera de toda la ley, ellos retiraban el servicio gratuito que entregaban", cerró Sergio Rojas.