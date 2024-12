“Me rajaron la cartera en segundos”: Jazz Torres detalla la forma en que fue víctima de un robo express en el barrio Meiggs

La bailarina Jazz Torres, ganadora del programa de talentos “Rojo”, contó detalles este miércoles del traumático asalto express que sufrió el lunes pasado en el barrio Meiggs, donde tres mujeres, en cosa de segundos y sin que se percatara, le rajaran la cartera para robarle su billetera.

De visita obligada por el sector comercial de la comuna de Santiago, Torres cuenta que debió ir allá para comprar unos galvanos en la tienda de Broncerías Chile para premiar a los ganadores de la competencia de hip-hop que organizó para este domingo 8 de diciembre en el Espacio del Ángel, en calle Huérfanos.

El robo a Jazz Torres

“Yo andaba con mi cartera, que es larga, al lado, pero tirada para adelante, y cuando doblé por la Alameda con Bascuñán estaba lleno de gente y tres mujeres como que me bloquearon el paso, disimuladamente, parecía algo casual. Sentí que me tocaron la cartera, así que la agarré y la corrí para adelante, pero no la revisé, y me costó salir de ahí”, inició su relato en lun.com la bailarina, quien sólo un cuarto de hora después del incidente pudo percatarse que había sido víctima del robo de su billetera.

“A los quince minutos, cuando llegamos al local de Broncerías, mi hermana, que andaba conmigo, me dijo que tenía el cargador del celular colgando de la cartera. Yo tenía sólo dos cosas en la cartera, el celular y la billetera, y me habían sacado la billetera. Me rajaron la cartera en cosa de segundos y me la sacaron. El celular lo tenía al lado, menos mal que no me lo sacaron”, lamentó Torres, muy sentida por la pérdida de los documentos que llevaba en su portafolio.

En la billetera tenía mi carnet de identidad y todas mis tarjetas. Con la ayuda de mi hermana, bloquee todo altiro, hasta el carnet — Jazz Torres

“En la billetera tenía mi carnet de identidad y todas mis tarjetas. Con la ayuda de mi hermana, bloquee todo altiro, hasta el carnet”, contó la bailarina, quien si bien reconoció que “no tenía efectivo”, sí mantenía en su billetera “70 dólares envueltos junto a mis lentejas de la buena suerte, del Año Nuevo. Aparte, en la billetera tenía muchos recuerdos de mis viajes, cosas que guardo como los boletos de Metro, estampillas. Era gruesa mi billetera”.

“Pensé que me habían querido robar, pero que no lo habían hecho porque corrí la cartera y todo fue súper rápido”, agregó Torres, quien finalizó su relato asegurando que tras el asalto “me estresé mucho con lo que me pasó y me vine para la casa, pero hoy (martes) sí voy a hacer la denuncia para dejar constancia del robo”.