“Necesita colgarse de una mujer para aparecer en los medios”: La feroz respuesta de Daniela Aránguiz a Luis Mateucci por tratarla de mentirosa

La declaraciones que hizo Daniela Aránguiz sobre Luis Mateucci en el último capítulo de “Only Fama” sigue generando conflicto en el mundo de la farándula, y es que el argentino respondió con todo a las acusaciones que realizó su expareja.

Cabe recordar que la “cara de cuica” desenmascaró a su expololo en el programa de farándula, tratándolo de poco hombre por contarle información de ellos a Oriana Marzoli, y además, aseguró que la relación del argentino con Chama fue planeada para ganar pantalla en “Tierra Brava”.

En este contexto, es donde Luis Mateucci utilizó su cuenta de Instagram para irse en contra de Aránguiz: “Dani, con todo el cariño que te tengo, no hables más de mí, pasa la página y sé feliz”.

“Después de una mentira tan grande como esta, no sé cómo los programas te escuchan, no tienes límites y solo quieres dañar a las personas. Ojalá seas feliz, es lo único que te deseo”, cerró en la red social, según consignó Página 7.

La advertencia de Daniela

Acto seguido y fiel a su estilo, Aránguiz le respondió con todo a Mateucci y lanzó una advertencia al argentino.

En primera instancia, la opinóloga afirmó que “es muy feo que de parte de él muestre cosas que no son verdad… qué feo lo que hace (..) Yo pensé que las cosas estaban resueltas después del asado en la casa de tu papá”.

“Luis Mateucci, eres tremendamente poco hombre, si quieres que contemos cosas, di todas de las que me he enterado. Me arrepiento de haber tenido una relación contigo, eres el peor error de mi vida”, aseguró en el más reciente capítulo de “Sígueme”.

De pasada, la panelista de “Only Fama” denunció que al comienzo de su relación él la controlaba e incluso mandó a personas para que fueran a perseguir con su vehículo mientras estaban juntos.

“Me utilizó, lo mismo que hizo con la Chama, con Oriana y lo mismo que hizo con esta niña Anaís, para aparecer, porque necesita colgarse de una mujer para aparecer en los medios”, comentó, agregando que “si sigues hablando de mí, voy a contar todas las cosas que me contabas de Oriana”, amenazó.

Finalmente, Daniela cuestionó que Luis quiera involucrarse en una polémica con ella debido a su complejo momento familiar.

“Yo no siento nada por ti, y me arrepiento profundamente de haberme metido contigo alguna vez en la vida”, cerró.