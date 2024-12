“Parece que a ella se le olvida su pasado”: Titi Ahubert sin pelos en la lengua en contra de Pamela Díaz

En esta jornada de 3 de diciembre, Titi Ahubert le respondió con todo a Pamela “La Fiera” Díaz luego de que estuviese en contra del ingreso de la exmodelo a una plataforma de contenido para adultos: “Arsmate”.

Cabe recordar que la conductora de “Hay Que Decirlo” (Canal 13), Díaz, en el mismo espacio de farándula se refirió al ingreso de famosas a este mercado, para ganar, según ella, dinero “fácil”.

“Me parece que poner una portada de una noticia o quién sea, y dices es ‘súper libre, hagan lo que quieran, muestren las pechugas, la dignidad vale cuánto 200 millones’. No todos son Cathy Barriga, no todos son la Titi, entonces me parece que algo tan banal y tan libre mostrando lo que tengas que mostrar cuando estamos hablando de violaciones, de cabras chicas que tenemos que cuidarlas y decir como ‘no dale, si no tiene plata’, que echó al jardinero y tiene que pagarle al jardinero con una pechuga ”, sostuvo Pamela en el espacio del ‘13‘.

“Esa es mi opinión, porque el 80% de las mujeres trabajamos y nos sacamos la cresta para tener a nuestros hijos y que les vaya bien”, argumentó.

La respuesta de Titi

Ya durante horas de la tarde, en el programa “Que Te Lo Digo” (Zona Latina), de manera exclusiva recibieron –vía audios– la postura de Titi respecto a los dichos de Pamela tras su arribo a “Arsmate”.

“En el fondo a mí lo que diga la Pamela Díaz o no, en realidad, me da lo mismo, porque parece que a ella se le olvida su pasado: bailó pal’ Passapoga, que no se le vaya a olvidar eso ”, comenzó diciendo Ahubert.

“Uno tiene que ser consecuente con lo que hace, y si ella está diciendo que sea consecuente con lo que hago, la invito a suscribirse para que vea lo linda de mis fotos, lo elegante y preciosas que son”, agregó.

Luego, la comunicadora reconoció el valor de su trabajo y cuánto le gusta: “Yo siento que mis fotos son súper finas, súper elegantes, súper bien hechas, en un estudio real, 360, no en el baño de mi casa, ni con el short ni el bikini: es una producción. Ahora, muchas cosas de las que yo llevé para producción, era todo mío, pero (las fotos) son bonitas”.

“La Pamela debería mirar mis fotos antes de opinar... yo no estoy bailando en el Passapoga”, cerró la esposa del empresario Daniel Sauer, detenido por el Caso Audios.