Si lo dice Kenita Larraín...cuidado: Predice que en este 2025 continuarán los quiebres y separaciones

Kenita Larraín estuvo invitada en el programa de Vía X “Todo va a estar bien”, donde de acuerdo a la numerología, entregó lineamientos de cómo se vendrá en el país, el año 2025.

“Estamos en un momento de transición, donde está saliendo la mugre, que siempre estuvo debajo de la alfombra, algunos sospechamos, otros sabían, otros estaban dormidos”, comenzó diciendo.

Manifestó que se está en un momento donde los paradigmas se caen y “es algo doloroso y a la vez positivo, necesitamos esto que se está destruyendo”.

“Mientras más nos resistamos a los cambios, peor la vamos a pasar. La flexibilidad es el camino para estos tiempos”, precisó.

Separaciones

Por otro lado, ya en el lado más emocional, Kenita avizoró que este 2025 tendrá muchos quiebres y no sólo de pareja. “La energía está subiendo, se habla de que ya estamos pasando a una tercera dimensión donde todo es más dualidad, ‘bueno y malo’ o ‘luz y sombra’. La energía y vibración de la Tierra está aumentando, por eso que se habla de que estamos pasando a un quinta dimensión”.

De hecho, dio como ejemplo su propia situación: “A mí me ha pasado mucho, de tener que (alejarme) de personas que antes eran muy cercanas y que ya no está la energía, no te encuentras con esas personas. Tratas de acercarte y la energía ya no fluye”.

Obviamente la pregunta venía como anillo al dedo, ya que Eduardo de la Iglesia le consultó si las separaciones de pareja continuarían el próximo año y la numeróloga contestó que “el otro año podría haberlas”.

Las lágrimas de Kenita

Kenita Larraín se emocionó y le cayeron varias lágrimas, cuando recordó su amistad con el fallecido instructor de Pelotón, René O’Ryan, quien murió en 2018 tras padecer un agresivo cáncer.

Fue cuando estaban abordando la participación de Kenita Larraín en los reality show “Pelotón”, donde ella estuvo en 2009 y 2010, cuando Eduardo de la Iglesia le consultó por el especial vínculo que logró construir con el instructor René O’Ryan, quien en ese momento destacó por lo estricto y duro que era con los participantes.

“Los instructores eran de verdad. Lo recuerdo, primero, como un gran instructor y un gran amigo”, comenzó diciendo Kenita Larraín sobre René O’Ryan, instante en el que no pudo contener la emoción.

Así, agregó que el fallecido instructor la ayudó “en tantas cosas”, añadiendo que “se extraña... de repente hablo con su señora”.