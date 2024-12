Karla Constant contó por qué la cobertura del estallido social fue uno de los momentos más “luminosos” de su carrera televisiva

En el programa “Fuera de Pauta” de la Radio Pauta, comandado por Ignacio Gutiérrez y Rita Coz, la animadora Karla Constant fue recibida como la galardonada comunicadora que es. El rostro de Canal 13 se llevó el premio a la Mejor Presentadora en televisión de los Premios Martín Fierro Latino 2024.

PUBLICIDAD

Ella partió recordando los inicios de su carrera y su primer gran éxito, “Si se la puede, gana” de la misma casa televisiva en la que se encuentra actualmente. “Los viernes a veces marcábamos 50 puntos de rating. Yo creo que por eso estoy en el ADN de la gente porque eran programas súper blancos, familiares y bonitos“, señaló.

“Después me tocó estar en ‘Vídeo Loco’ en una de sus temporadas. Humor, cariño, familia y yo creo que ahí yo sembré, todo lo que vino después fue cosechar. Con buenos momentos, malos momentos. Algunos negros, otros luminosos como la vida misma. Yo creo que lo importante de esta pega, es saber surfear la ola", aseguró.

Karla Constant Gentileza: Canal 13

El aprendizaje del estallido social

Karla Constant señaló que la mayor prueba que se tiene en la pantalla chica es hacer un matinal. “No solamente por los horarios, por la cantidad de horas que estás al aire, sino que porque siempre estás expuesto a la crítica o hacer comentarios desafortunados, porque no somos infalibles", afirmó.

Gutiérrez quería que la animadora rescatara un momento oscuro y uno positivo de su carrera, y Constant optó partir por lo malo. “Hubo momentos en Mega que no lo pasé tan bien...“, partió. Él le consultó si es que se refiere cuando cubrió el estallido social, y fue todo lo contrario para ella, ya que lo rescató como algo positivo.

“Yo creo que eso fue un momento luminoso para mí porque fui la única animadora que salió la calle (...) No me querían dejar salir, pero yo sí quería porque caché que los animadores sólo estaban dentro del estudio, y los reporteros eran los que salían

“Yo quería salir, fue una negociación que duró una semana para poder salir, me dejaron. Fue una experiencia que me dio un cachetazo en la cara fantástico. De mi primera salida, llegué a la reunión de pauta llorando y le di las gracias a Pablete que me dejó ya que por fin había visto una realidad que nunca había conocido”, reveló.

PUBLICIDAD

“Poder ver a la gente a la cara y a sus ojos, ver sufrimiento y frustraciones, tantas desigualdades fue súper fuerte para mí. Eso fue un crecimiento que no me lo quita nadie“, aseveró.

El momento más oscuro de Karla Constant

Ya entrando al momento más oscuro que ha vivido en televisión, Constant recordó el momento en que reemplazó a Kathy Salosny en el matinal de Mega, “Mucho Gusto”.

“Me llevé esa mochila encima, fue súper penca... porque en verdad yo no hice nada. La gente a veces piensa que uno tiene como ese poder, que no existe. Son decisiones que se toman en las planas más directivas”, comentó y admitiendo que fue un año súper duro y no estaba preparada para aquello.

Ella confesó que no tuvo que haber aceptado esa propuesta. “En realidad no lo superé, y fue un súper mal año, lo pasé muy mal. Cuando digo que no lo superé, es que en verdad, personalmente, me golpeó tanto, que no lo pude superar. Fue un año que no disfruté, lo pasé pésimo. No me hallaba”, se sinceró.

“Eso me hizo entender que uno tiene que aprender a decir que no. No siempre hay que decir que sí (...) Sobre todo en la tele, es muy tentador, porque en el fondo uno dice ‘pucha, cómo me voy a perder esta tremenda oportunidad’, pero sobrellevé ese año a costa mía”, cerró Karla Constant, quien rescató poder haber sorteado ese año.