Lucero aclara e insiste que no tiene una relación amorosa con Manuel Mijares

Lucero y Manuel Mijares han sido, a lo largo de los años, dos de las figuras del entretenimiento más queridas y admiradas en México. A pesar de que su matrimonio concluyó hace más de diez años, su relación continúa siendo objeto de especulación entre sus fans, quienes aún albergan la esperanza de que puedan reconciliarse.

Aun así, la artista ha dejado claro repetidamente que su relación con Mijares es puramente amistosa.

¿Qué dijo Lucero?

En una emisión en directo en Instagram, la artista utilizó el momento para aclarar un rumor que había ganado terreno en los últimos días: si el recién lanzado álbum de Mijares, llamado Caprichos, tomaba inspiración de su antigua relación. La cantante fue clara al negar cualquier conexión romántica relacionada con esta obra musical.

“¿Por qué me lo dedicaría?, ¿por? Saben que es lo que yo creo, que hay que vivir y dejar vivir, sí, ¿por qué me dedicaría mi álbum nuevo?, ah, porque llevábamos 90 años de casados, quizás en ese caso me lo dedicaría, pero ni aun así”, expresó Lucero con determinación y un tono tranquilo, clarificando que su vínculo con Mijares es una amistad fuerte y honesta, sin dobles intenciones.

La consulta surgió de parte de su hija, quien se mostró asombrada por la persistencia de los admiradores en vincular románticamente a sus padres. La hija de Lucero mencionó que le parece curioso escuchar esos rumores, pues siempre ha observado a sus padres tratarse con mucho respeto y afecto, pero únicamente en un plano amistoso. “Me da pena la insistencia de los fans, después de tantos años de verlos como amigos”, agregó, disculpándose por su respuesta a los comentarios de los seguidores.

Los cantantes mantienen una gran relación

Este intercambio mostró claramente que, aunque la relación entre Lucero y Mijares ha avanzado, su conexión continúa fundamentada en el respeto mutuo y el respaldo familiar, en lugar de una reconciliación romántica. Los dos han conseguido establecer una dinámica que promueve la armonía, sin perder de vista lo verdaderamente crucial: el bienestar de sus hijos y su propia felicidad.

Aunque los rumores continúan, la verdad es que Lucero y Mijares cada uno ha continuado con sus respectivas vidas. Su situación demuestra claramente que es viable mantener una relación amigable y de respeto tras una ruptura, lo cual se evidencia en las declaraciones y comportamientos de ambos artistas, quienes han sabido alcanzar un balance familiar.