“Only Fama”: Fran García-Huidobro protagonizó el momento más denunciado en el CNTV de noviembre tras encontrón con Romina Saéz

En el episodio más polémico de la corta vida que lleva el programa “Only Fama”, se coronó como el momento más denunciado del Consejo Nacional de Televisión del mes de noviembre de 2024.

Este fue protagonizado por la animadora del espacio, Fran García-Huidobro, cuando tuvo un encontrón con Romina Sáez, quien estuvo de invitada en el estelar de farándula de Mega el pasado 17 de noviembre, para hablar de su visita a Cathy Barriga, quien se encuentra en prisión preventiva.

Su llegada fue tensa, ella anunció que estaba a punto de irse y que no quería compartir el set del estudio con la periodista Laura Landaeta, quien había escrito un libro sobre su amiga y la investigación en curso.

Por esto, al momento de instalarse y al notar su predisposición, la Dama de Hierro le consultó si se quería ir y Romina respondió que sí, por lo que se paró y se fue. Sin embargo, Daniela Aránguiz logró calmarla y volvió al set.

La entrevista siguió su curso normal, pero cuando llegó al final, García-Huidobro le dijo: “Yo voy a decirte lo que no te va a gustar y lo lamento. No te compro, no te creo. No creo que seas tan amiga de Cathy Barriga. Creo que fuiste a buscar mocha y prensa a alguien que no es tan cercana a ti”.

Los espectadores del programa condenaron este hecho, y se dirigieron al CNTV para denunciarlo. “Only Fama” logró acumular 195 denuncias por la “vulneración a la dignidad de Romina Sáez, invitada para hablar de Cathy Barriga, su amiga. Trato vejatorio, humillante y agresivo de Francisca García-Huidobro".

Johnny Herrera. Fuente: Captura de pantalla del programa "Todos somos técnicos", de TNT Sports.

La doble falta de Johnny Herrera

Con muchas menos denuncias, 64 para ser exactos, estaba Johnny Herrera en segundo lugar por sus dichos en “Todos somos técnicos" de TNT Sports. Los televidentes denunciaron que el comentarista “realiza comentarios ofensivos y se burla de las personas con discapacidad, específicamente de Bastián Paz, quien sufre de Síndrome Cerebeloso".

“En el contexto de hacer comparaciones entre una persona en estado de ebriedad (Arturo Vidal) y el modo de hablar de Bastián Paz. Una conducta que falta el respeto y es discriminatoria”, añadieron.

Asimismo, Herrera se ganó el cuarto lugar con 12 denuncias tras su cruce con Daniel Arrieta, esto después de decir: ‘Ubícate o nos vamos a las manos’. Los denunciantes señalaron que “constantemente Johnny Herrera demuestra poco control e incita al odio y a la violencia”.

En el tercer lugar estaba TVN, Canal 13, Canal 24 Horas, Chilevisión, Mega, TV+ y VTR por el programa “Yo quiero elegir”, el cual recibió 59 denuncias debido a que “la asociación de AFP entrega información falsa, engañosa, afecta la democracia y tergiversa el proyecto de ley en discusión. Publicidad que desinforma respecto al 6% adicional y afecta la credibilidad del proceso de política pública".