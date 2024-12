“Tengo sentimientos encontrados”: Antonella Ríos abandonó entre lágrimas “Palabra de Honor” por inesperado problema judicial

Durante el más reciente capítulo de “Palabra de Honor”, Sergio Lagos y Karla Constant informaron a los reclutas una triste noticia: Antonella Ríos deberá abandonar el encierro por problemas familiares.

PUBLICIDAD

“Es de suma importancia que yo vaya a resolver un tema legal que tengo con el papá de uno de mis hijos, así que tengo que salir”, explicó la ahora panelista de “Que te lo digo”.

Acto seguido, rompió en llanto debido a que ha pasado grandes momentos dentro del encierro.

“Tengo sentimientos encontrados porque siento que la competencia es fuerte y poderosa, pero necesito estar entera para resolver este problema, y esto me tiene con los nervios tomados. Yo pensé que iba a poder durar un poco más antes de recibir esta llamada, pero igualmente me gustaría poder volver, no sé”, comentó, totalmente emocionada.

“Me da mucha pena, me he sentido súper acogida por mis amigos y también por los otros. En realidad, no siento que tengo problemas con nadie (...) No estoy relajada aquí, porque hay algo que tengo que resolver”, confesó totalmente destrozada.

Tras recibir palabras de apoyo de los animadores, Sergio Lagos anunció que desde ahora en adelante los participantes que abandonen “Palabra de Honor” podrán conservar su placa del programa.

Acto seguido, dieron el espacio para que los reclutan pudieran despedirse de Antonella, quienes se acercaron inmediatamente a la ahora exrecluta y le dijeron que podía volver al encierro cuando quisiera.

Cabe destacar que Ríos no fue la única participante en abandonar el encierro durante la más reciente transmisión del reality de Canal 13, puesto que Sergio Rojas también dio un paso al costado tras subir una fuerte lesión en un actividad. En concreto, el periodista rompió el tendón de Aquiles en una competencia con Félix Soumastre y terminó renunciando al programa por prescripción médica.