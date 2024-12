Carla Jara relata los inicios de su relación con Diego Urrutia asegurando que “llegó a mi vida como una lucecita”

Carla Jara es una de las invitadas del próximo capítulo de “La Divina Comida” de Chilevisión, instancia donde además de cocinar para los otros participantes, se sincerará sobre los inicios de su comentada relación con el comediante Diego Urrutia.

Así, una de las cosas que señalará la actriz, que actualmente es parte del equipo del matinal “Buenos días a todos” de TVN, es que simplemente “ocurrió el flechazo de cupido” cuando conoció a Urrutia, lo que sucedió pocos meses después de su polémico quiebre matrimonial con Francisco Kaminski y los rumores de infidelidad con Camila Andrade.

“Diego llegó a mi vida como una lucecita”

En ese contexto, Carla Jara señalará que “Diego llegó a mi vida como una lucecita en un momento donde hay tanta oscuridad y uno de repente no ve nada”.

En tanto, tras la pregunta de “¿quién siguió primero a quién?” de la periodista Chantal Aguilar, Carla Jara contestó que fue Urrutia quien dio el primer paso en las redes sociales.

“Él a mí. Me dijo ‘te quiero mandar un vídeo y no puedo’, como yo no lo seguía, él no podía (...) Entonces lo empecé a seguir y me manda un vídeo que grabó su representante, donde yo estoy conversando con él y estamos muertos de la risa, y es súper loco porque cómo de eso después nace el amor”, indicó la exchica Mekano.

Además, Jara también reconoció que los 11 años de diferencia de edad con Diego Urrutia al principio fueron un tema que ambos se cuestionaron.

“Me lo cuestioné al principio y él también. Bueno, sabes qué, hoy puedo decir que no se nota. Diego es un hombre súper maduro y ya había vivido mi duelo, entonces yo estaba preparada para conocer a otra persona, aunque no sabía para dónde iba a ir, ni pa’ dónde iba a llegar ni nada”, aseguró la actriz.

Finalmente, Carla Jara puntualizó que “me dejé querer y nos empezamos a conocer y te juro que teníamos muchas cosas en común”.