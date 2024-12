Comenzará a agrietarse su relación: Faloon Larraguibel y Fabio Agostini protagonizarán tensa discusión en “Palabra de honor”

Esta noche en el reality del 13, “Palabra de honor”, no sólo se verá el ingreso de un nuevo recluta, el influencer Reina de Chile, sino que además la relación entre Fabio Agostini y Faloon Larraguibel comenzará a agrietarse tras una tensa discusión entre ambos.

PUBLICIDAD

Todo partirá cuando el español, desconfiado de Faloon, preguntará uno a uno a sus compañeros si es cierto el rumor que le dijo Oriana, que Larraguibel puso cara de asco a la cámara cuando estaba con él. Al respecto, será uno de sus propios amigos quien le dará el dato de que se trató de una cara de “aburrimiento”.

“A mí eso me desmotiva, no me gusta que jueguen conmigo y me hagan quedar mal si estoy siendo leal con una persona. Me molesta que no sea sincera conmigo, yo he sido muy leal con ella", señalará.

“Ya voy encajando el puzzle, hasta los de nuestro propio equipo me dicen la misma versión, así que ya está, ya me aburrí. El interés se terminó. Ya no me esfuerzo, ya fue”, asegurará Fabio al respecto.

Faloon Larraguibel y Fabio Agostini Gentileza: Canal 13

La discusión entre Faloon y Fabio

Finalmente Fabio y Faloon conversarán sobre el tema, pero sin llegar a acuerdo. “Te llenaron la cabeza, sigues con lo mismo. Te inventaron más cosas y tienes la cabeza llena de m… sobre lo de la carita de asco. No es mi culpa que creas lo que te dicen. Yo puedo estar bien solita, me puedo defender sola”, reclamará Faloon.

“Me cuesta llegar a ti, eres muy fría conmigo. Y si todas estas cosas las voy uniendo y encima escucho estos comentarios, obvio que voy a pensar así”, admitirá Agostini.

“Deberías quedarte con lo que hablamos el otro día, y si tienes dudas vas a tener que esperar a que salga el capítulo y verlo. No quiero tener este tipo de conflictos, que me pidas explicaciones sobre algo que ya te dije. Al final le vas a creer a todo el mundo y no a mí. Yo ya viví eso, y no lo quiero vivir de nuevo”, le contestará duramente Larraguibel, poniendo un aparente punto final a la posibilidad de una relación.

PUBLICIDAD