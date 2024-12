“Eres un cochino”: Jordi Castell enfureció a los jueces de “Top Chef VIP” por falta de higiene en la cocina

En la transmisión de este jueves de “Top Chef VIP”, Jordi Castell hizo enojar a los jueces del programa tras realizar una acción poco higiénica mientras cocinaba.

El hecho ocurrió en medio de la primera prueba, la cual consistía en preparar un filete wellington en duplas, y en esta ocasión el fotógrafo tuvo que trabajar junto a Joche Bibbó.

Sin embargo, hubo un momento donde Jordi hizo perder la paciencia a Sergi Arola, y es que el participante utilizó los dedos para untar el huevo en la masa de la preparación en vez de un utensilio.

“¡Jordi, con un pincel hombre! ¿Cuándo se ha hecho con la mano?”, exclamó Benjamín Nast al ver la acción de Castell.

Por su parte, Arola explotó por esta situación debido a que en varias ocasiones ha reiterado que en la cocina no pueden utilizar sus extremidades para preparar o probar sus platos.

“¡Con la mano… hombre, eres un cochino!”, explotó Sergi mientras golpeaba el mesón, en tanto la chef Fernanda Fuentes también le llamó la atención y gritó su nombre.

Jordi Castell | Top Chef Vip

Pidió perdón

Ante tal llamado de atención de los jurados, Jordi contó que “le pedí perdón a los jueces” y explicó su antihigiénico gesto.

“Mi abuela hacía dulces árabes y a veces estaba apurada y lo hacía con la mano, pero se hace con pincel”, sostuvo en la entrevista en solitario.

“Dejé la cagá”, se excusó Castell mirando a la cámara.

Cabe recordar que no es primera vez que Jordi participa en un programa culinario, y es que el panelista de “Tal Cual” (TV+) también fue parte de la primera temporada de “Top Chef Vip”. No obstante, tuvo que abandonar el programa debido a una lesión en su brazo, lo cual no le permitió seguir en la competencia y por eso ahora tiene una nueva oportunidad.