Khloé Kardashian da su opinión sobre el uso del Ozempic: “¿quién soy yo para juzgar?”

La modelo y empresaria Khloé Kardashian compartió su punto de vista sobre el uso del medicamento Ozempic, un fármaco originalmente diseñado para tratar la diabetes tipo 2, pero que en los últimos tiempos se ha popularizado en Hollywood como una herramienta para bajar de peso.

Cabe señalar que algunos han señalado que ella y sus hermanas podrían haber hecho uso de este medicamento.

¿Qué dijo Khloé Kardashian?

En una reciente entrevista con Bustle, Kardashian abordó las decisiones de las personas sobre su peso, destacando que estas no deberían ser motivo de juicio ni polémica. En su opinión, lo más importante es que cada individuo se sienta bien consigo mismo, sin importar los métodos que utilicen para alcanzar sus objetivos de salud o apariencia.

“Durante los últimos tres años, la gente dice, ‘Debes haberte operado porque perdiste peso de repente’. Yo digo, ‘¡Ha sido un viaje de 10 años! ¿De qué hablan?’”, expresó Khloé, refiriéndose a las especulaciones sobre su propia transformación física.

Sin embargo, la estrella de Keeping Up with the Kardashians dejó claro que, incluso si otras personas recurren a procedimientos quirúrgicos o a productos como el Ozempic, ella no tiene derecho a emitir juicios. “Pero incluso si la gente se opera o se une a la moda de Ozempic, digo, ‘¡A quién le importa!’. Mientras las personas se sientan bien consigo mismas, ¿quién soy yo para juzgar?”, aseguró.

Khloé Kardashian y su lucha personal con el peso

La famosa también aprovechó la oportunidad para hablar de su propio viaje hacia el bienestar físico. En su caso, la motivación para cambiar sus hábitos comenzó durante un momento personal muy difícil: su turbulento matrimonio con Lamar Odom y su posterior sobredosis fatal en 2015. La empresaria confesó que comenzó a ir al gimnasio como una forma de lidiar con el dolor emocional. “Comencé a ir al gimnasio en medio de mi difícil matrimonio con Lamar Odom”, comentó, añadiendo que también fue a terapia, pero abandonó debido a que algo confidencial que le compartió a su terapeuta terminó filtrado a los medios.

El ejercicio se convirtió, entonces, en su refugio y herramienta de desahogo. Con el paso de los años, el esfuerzo físico fue transformando su cuerpo, lo que la hizo sentirse más segura y satisfecha. “Como subproducto, mi cuerpo comenzó a cambiar. Me encantaba cómo me sentía. Me encantaba ponerme a prueba y desafiarme. Y lo he estado haciendo durante más de 10 años ahora, y me encanta”, compartió.