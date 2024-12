“Le va a faltar mucho tiempo para recuperarse”: Paty Maldonado se refirió a la muerte del hijo de Cata Pulido

Patricia Maldado será una de las flamantes invitadas al nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde hablará sobre la dura pérdida familiar que enfrentó Cata Pulido hace algunas semanas.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que la participante de “Palabra de Honor” pasó un trágico momento tras la muerte de su hijo, Sasha Von Knorring, el pasado 30 de octubre.

En este contexto, es donde la opinóloga se refirió a su excompañera de “Las Indomables” y le mandó un tierno saludo.

“Me imagino que la muerte del hijo de la Cata Pulido te afectó mucho”, le dijo Julio César Rodríguez, quien estará por última vez en el programa nocturno de CHV.

A lo que Paty respondió: “Fue muy tremendo. Yo con la Cata trabajé harto tiempo, entonces la conozco. Cuando empieza la gravedad de él... Pasaron los días y había fallecido”.

“Sentí un aletazo porque yo admiro a la gente que tiene fe, por qué tienes una herramienta para afírmate. Lo único que le pido a la vida es que a mis hijos y a mis nietos no los toque. No quisiera estar en el lugar de ellos, porque, aunque él estuviera muy enfermo y necesitaba descansar. Es la falta, es no verlo nunca más, la ausencia es lo que te mata”.

Asimismo, reveló que ella pasó una situación similar cuando falleció una persona de su círculo cercano.

PUBLICIDAD

“También lo viví en carne propia con mi hermana Angelica, cuando murió Vanesa, que tenía 35 años. Se la llevó un cáncer fatal, ella sufrió tanto. Uno ya ha pasado por esto, ha perdido un ser querido”.

Según las palabras de Paty, se enteró de esta muerte por un llamado de su sobrina, en donde le dijo que los resultados de los exémenes no eran positivos.

“Tenía ramificaciones en el cerebro, yo sabía lo que era eso, era como el final. Nos dijo para vernos lo antes posible y yo me acuerdo de que no resistí. Fui a uno de esos juegos de terraza y yo no lloraba, yo gritaba, quería desahogarme. Te imaginas como estaba mi hermana”, dijo.

Sobre la actriz, Patricia finalmente dijo: “A la Cata le va a faltar mucho tiempo para recuperarse, el tiempo te enseña a caminar. Desde aquí le mando mi solidaridad, el cariño y la fuerza”, cerró.