“No se le dice no a Chayanne”: Polimá Westcoast sinceró que aceptó propuesta de cantar en spot navideño de una tienda de retail “por mi mamá y mi abuelita”

Hace algunos días comenzó en el mercado del retail chileno la ya tradicional y desatada campaña navideña para este fin de año, y uno de esos comercios lo hizo con su más relevante figura artística, el cantante puertorriqueño Chayanne, quien tal como lo ha realizado en pasadas temporadas puso su voz al servicio de un pegajoso jingle musical.

El tradicional “feliz Navidad para todos”, que en esta oportunidad lo reunió a destacadas figuras de las escena musical chilena, como el maestro Valentín Trujillo, la cantante Princesa Alba, y uno de los referentes del mundo urbano, Polimá Westcoast.

El espíritu navideño de Polimá Westcoast

Abocado por estos días a su concierto en el Teatro Teletón, del próximo 15 de diciembre (venta de entradas bajo el sistema Eventrid), el intérprete recordó en conversación con hoyxhoy.cl los pormenores de una producción que sólo en YouTube (en el canal oficial de Falabella Chile) ya supera los cuatro millones y medio de reproducciones en menos de una semana de publicación en la red social.

Me pareció divertido. Canté toda la canción, pero solo salió un pedacito, pero en realidad lo hice por mi mamá y por mi abuelita — Polimá Westcoast

“A mí me preguntaron y me ofrecieron participar de este proyecto. En el cual estaba Chayanne. Y yo, sin pensarlo, dije que sí, de una”, confesó Polimá, quien reconoce que dicha experiencia le “pareció divertida”.

“Canté toda la canción, pero solo salió un pedacito, pero en realidad lo hice por mi mamá y por mi abuelita. No se le dice no a Chayanne. Siempre torero”, enfatizó.

“Fue divertido. Me gustó mucho participar de esto. También no fue fácil, en verdad. No fue fácil porque era combinar ambos mundos de la música. Y que quedemos en un equilibrio. Llegamos a un punto medio que nos gustó a todos y realmente me sentí cómodo”, puntualizó el cantante nacional.

“La canté bien de corazón, porque la Navidad para mí es algo importante. Es una fecha que yo valoro mucho y respeto también. Es algo mágico para los niños también, yo tengo hermanos chicos y cultivo mucho esto de que sea una fecha importante”, finalizó.