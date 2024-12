“Nosotros fuimos negligentes”: Cony Capelli hace un mea culpa tras accidente en “Top Chef VIP”

Constanza Capelli no estará en pantalla durante estos días debido a que sufrió un grave accidente en “Top Chef VIP”, que la dejó fuera de competencia. Eso sí, la bailarina asumió que la situación fue su culpa.

Cabe recordar que fue en el episodio del pasado martes cuando la ganadora de “Gran Hermano” se quemó la mano con aceite hirviendo, teniendo que ser atendida de emergencia por el equipo y luego tuvo que trasladada a una clínica para ser atendida debido a la gravedad de sus heridas.

En este contexto, es donde la rostro de CHV se refirió a este episodio en una conversación con Página 7 e hizo un mea culpa de lo ocurrido.

“Como siempre, hay preparaciones que requieren un tiempo mayor de lo que se da, pero obviamente es una competencia, esto es televisión y claro, estuvimos ahí haciendo malabares para hacer el pollo relleno y fue todo muy rápido”, comenzó explicando.

En esa línea, Capelli reconoció que: “Nosotros fuimos negligentes con el orden, nuestro mesón estaba desordenado y eso afecta a la manera de cocinar, ocurren accidentes, uno no se organiza bien y claro, yo tenía el sartén con el mango hacia mí, lo cual no debe ser así”.

“Esa cocina tenía como un desnivel, de hecho se ve que el sartén se cae casi solo. Me cayó todo el aceite en la mano a mí, y es heavy porque en el momento no sentí dolor, grité del susto solamente”, recordó.

No pasó a mayores

Luego del accidente, el equipo del programa de Chilevisión actuó rápidamente y la trasladaron directamente a un centro de salud.

“El dolor lo empecé a sentir cuando me pusieron la mano en agua fría”, comentó Constanza Capelli, agregando que “Álex (Ortiz) reaccionó de manera inmediata, Joche igual, también el animador Cristián Riquelme, y en eso estoy profundamente agradecida, porque de verdad que él tuvo una actitud muy de padre, se nota su rol, me fue a apapachar”.

En relación a su recuperación, la bailarina señaló que en primera instancia tenía la mano roja y muy inflamada, pero que finalmente nada pasó a mayores gracias a los profesionales que la atendieron de forma inmediata.

“Me pusieron una venda y estuve con la mano así como tres días y cuando me la saqué, afortunadamente no tenía absolutamente nada, ya que gracias a que me pusieron la mano en el agua fría el calor se detuvo y no empezó a quemar la piel”, dijo.

Finalmente, Constanza Capelli comentó que las molestias no se extendieron por tanto tiempo, por lo que después de tres capítulos pudo volver al programa culinario.

“Fue un momento súper doloroso”, concluyó la participante en el diálogo con el medio.