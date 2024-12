“¿Ya no te gusto?”: El coqueto reencuentro entre Raimundo Cerda y Gala Caldirola en “Palabra de Honor”

Durante el más reciente capítulo de “Palabra de Honor” pudimos ser testigos del reencuentro entre Raimundo Cerda y Gala Caldirola, ya que este último ingreso al reality de Canal 13 sorprendiendo a todos.

El exGran Hermano llegó conquistando más de un corazón a solamente minutos de pisar el reformatorio. En primera instancia, Rai saludó afectuosamente a Oriana Marzoli y a Gala, sin embargo, con esta última hubo un leve coqueteo y miradas cómplices.

Cabe recordar que ambos tuvieron un romance cuando se encontraban en “¿Ganar o Servir?”, en donde protagonizaron apasionados y románticos momentos.

El coqueteo entre los participantes

Todo comenzó cuando ambos se encontraban hablando en la habitación, en donde la española le preguntó: “¿Estás contento de estar acá?”. A lo que Raimundo le abrió los brazos y le pidió cariño.

“Terminamos súper en buena, el cariño sigue intacto”, le dijo Gala mientras lo abrazaba.

“Igual estás enojada conmigo”, le dijo el joven, lo que fue negado por la española, pero segundos después admitió que en un momento sí se sintió molesta con él.

Luego Gala le dio explicaciones de por qué no se hablaron en ese tiempo fuera del encierro, argumentando que “no tenían nada en común”.

Acto seguido, recordó algunas de las frases que le dijo en “¿Ganar o Servir?”: “Te acuerdas cuando estábamos en el reality y yo te decía como deja de pensar que me quiero casar contigo, si fuera yo sabía que iba a ser...”.

En ese momento, Rai aprovechó y lanzó un coqueto comentario. “Igual te hubieras casado conmigo”.

Por su parte, Gala intentó no seguir el juego y le dijo que no, que solamente se llevaban bien. No obstante, Cerda se acercaba a paso lento y con una mirada seductora a la española.

“Te tengo buena onda, te tengo confianza”, le decía el exGran Hermano, intentando acercarse.

Finalmente, Gala admitió que sus celos en el anterior en serio eran “porque me gustabas”, ante lo que Raimundo le preguntó: “¿Ya no te gusto?”.

“Estoy en otra”, cerró Gala, haciendo referencia a su nueva conquista, Josué.