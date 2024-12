¿Al estilo Nodal? Sebastián Yatra anunció que podría tatuarse el rostro por esta razón

Sebastián Yatra estaría a punto de tomar una decisión que podría cambiar su aspecto por completo, anunciando en una publicación que estaría considerando tatuarse el rostro, indicando que para que esto pase tiene que darse cierta condición en la que sus fanáticos pueden ser un factor clave para que esto ocurra.

PUBLICIDAD

El cantante ha estado un poco más activo en sus redes sociales en relación a las publicaciones relacionadas con su faceta profesional, dejando ver que en los últimos meses ha vuelto a ponerse en el rol de cantante con tres nuevas canciones, dos de ellas con un respectivo colaborador.

Puede leer: Comparan el nuevo tema de Sebastián Yatra con una canción viral y las burlas no faltaron

Y si bien ha estado ocupado con otro rol en el mundo del entretenimiento, como lo es el de actor en Broadway, aún así encuentra algo de tiempo para compartir varios detalles de sus nuevos proyectos.

Y a propósito de esto, en los últimos días se ha concentrado en publicar detalles sobre el lanzamiento de su más reciente canción ‘Te vas’, junto con el artista urbano de Argentina conocido como ‘Khea’, mostrando escenas detrás de cámaras y breves adelantos del tema.

Pero ahora que se estrenó tanto la canción como el videoclip, Sebastián Yatra hizo una curiosa publicación en Instagram en donde no solo se encargó de anunciar el lanzamiento del tema, sino también de informar que podría considerar tatuarse la cara, tal y como se ve en el video musical.

“Si llegamos a 100 millones me tatúo la cara de verdad”, escribió el colombiano en la descripción de una publicación en Instagram, haciendo referencia a las reproducciones de su videoclip en YouTube.

PUBLICIDAD

Lea también: “¿Usted qué sabe?”: así reaccionó Camilo tras ser confundido con Sebastián Yatra por una “fan”

Fanáticos de Sebastián Yatra no quieren que se tatúe la cara

A través de la sección de comentarios del post donde indica que podría llegar a tatuarse su rostro, varios usuarios de Instagram mostraron su rechazo a esta idea, indicando que si bien la posibilidad de que logre el número de reproducciones esperada es viable, no les gustaría que llenara su cara de tinta de forma permanente.

“Seguro llegas pero por fa no te vayas a tatuar la cara”, “Te tomamos la palabra pero no hace falta que te tatúes la cara”, “Nene porfa no te tatúes la cara NUNCA " y “Noooooo tu carita hermosa no la toques, déjala así” son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de Sebastián Yatra.