“Cada uno está en su trinchera”: Antonella Ríos contó la firme sobre su relación con Marcelo Barticciotto

Antonella Ríos estuvo como invitada en el más reciente capítulo de “Podemos Hablar”, en donde habló sobre el actual vínculo que mantiene con Marcelo Barticciotto.

Cabe recordar que los rumores de un supuesto vínculo amoroso entre ambos comenzó luego de que sufrieran una violenta encerrona la semana pasada en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, donde un grupo de delincuentes los amenazaron con armas de fuego y obligaron a descender del vehículo.

Ahora, en la conversación Julio César Rodríguez, Antonella habló de la compleja situación que vivieron y contó la firme sobre su unión con el exfutbolista.

Según las palabras de la actriz, se encontraban conversando cuando los asaltaron: “El comentario tenía que ver con el ‘¿qué estaban haciendo en una calle a oscuras?’. La verdad de las cosas es que estábamos en una situación de conversación”, afirmó.

“Conversando, resolviendo algunas cosas. Y la verdad es que estábamos resolviendo una situación particular, personal”, añadió.

“¿Ustedes son pareja? ¿Fueron pareja?”, consultó el conductor del programa nocturno de CHV. A lo que Antonella respondió: “Nosotros somos amigos, nos conocimos, nos apañamos dentro de las situaciones que cada uno tiene. Yo le tengo un cariño, sí, un cariño”, aclaró.

“¿Se están empezando a conocer? ¿Están empezando una incipiente relación?”, consultó JC.

“No, la verdad es que no. Hay una cercanía que tiene que ver con temas más emocionales, por diferentes experiencias de cada uno de nosotros (...) de las enfermedades mentales, de cómo uno se puede apañar con el otro”, explicó Ríos, agregando que son “una especie de contención” entre ellos.

De hecho, no es más que una amistad porque Antonella no se siente preparada para estar en una relación más allá.

“No te voy a negar que es un hombre estupendo y todo, pero yo no estaba en plan de noviazgo o tener alguna relación. Le tengo mucho cariño, lo quiero harto, y me imagino que él lo debe estar pasando quizás hasta más mal que yo”.

Acto seguido, Julio César le preguntó directamente si eran “amigos con ventaja”, hecho que no fue negado por la actriz.

“Obviamente, no te voy a decir que jugamos al luche. Obvio. Pero hoy por hoy estamos en una situación de que cada uno está en su trinchera, por decirlo así”, respondió la exparticipante de “Palabra de Honor”.

Finalmente, la actriz se refirió a la encerrona y aseguró que fue una situación bastante “traumática” tanto para ella como para Barticciotto.

“Yo al otro día seguí funcionando, trabajando, yo no he parado. Yo sé que me va a venir un bajón después, porque ya estoy media tiritona”, cerró Antonella Ríos.