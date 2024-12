“Cuiden su salud mental amigos”: Actriz Fernanda Salazar publicó profunda reflexión en su cuenta de Instagram

La actriz Fernanda Salazar publicó una profunda reflexión sobre la salud mental, y cómo ésta no conoce límites al momento de impactar la vida de un ser humano. Da lo mismo si se está en el trabajo, si se está en el hogar, si se está a punto de dormir.

Por esto, Salazar compartió un mensaje en sus historias de Instagram, en donde habló sobre este importante tema. “Hoy es uno de esos días extraños en que me traje cosas de la pega a la casa. Y no, no hablo del polerón”, comenzó según lo recogido por Página 7 .

“Cuiden su salud mental amigos. No siempre es fácil ni está el acceso, pero siempre podemos preguntarnos qué nos pasa y por qué nos sentimos como nos sentimos y ya eso es algo”, agregó.

¿La cábala de Mega con Carlos Vives?

Fernanda Salazar se ha convertido en una de las actrices más importantes de Mega, y es en este contexto, hace unos días contó la firme sobre el uso de las canciones de Carlos Vives en casi todas las teleseries que produce su señal.

Fernanda Salazar se tomó con humor la tendencia que tiene Mega con Carlos Vives, comentando que no sabe si es que hay una especie de trato con el artista o algo de superstición de parte de la producción.

“Mira, yo no sé si es una cábala… la verdad no sabemos cuál es el convenio que hay con el caballero, pero es lo que hay”, respondió la actriz, provocando la risa de los presentes, en especial de Montané.

“Todos dijimos ‘tiene contrato con el canal’”, comentó el entrevistador. “Y ahora viene al festival…”, añadió Fernanda, en tono de broma.

“Pero, ¿sabes qué? Es pegajosa”, reconoció la nueva intérprete de Betsabé, a lo que Josefina comentó: “Yo todavía no me la pego”.