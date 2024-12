Ejecutivos de Warner Bros. abren la posibles fechas de estreno de la 3 temporada de Euphoria

Los fanáticos de Euphoria finalmente han recibido una actualización sobre la esperada tercera temporada de la serie. En una reciente conferencia, el ejecutivo de Warner Bros. Discovery, JB Perrette, reveló la ventana de lanzamiento de la tercera temporada de la aclamada serie de HBO, confirmando que llegará en 2026.

La serie, protagonizada por Zendaya, debutó en 2019 y rápidamente acumuló una enorme base de seguidores. Tras el lanzamiento de la segunda temporada en enero de 2022, varios retrasos en la filmación y otros factores externos provocaron un largo retraso en la tercera temporada.

Sin embargo, la reciente confirmación de Perrette trajo buenas noticias para los fans que esperaban una fecha oficial para el regreso de la serie.

Fecha de estreno confirmada

En la conferencia, Perrette confirmó que Euphoria Temporada 3 se estrenará en 2026. Este anuncio fue un alivio para los fanáticos que ya habían estado esperando más de tres años para la nueva entrega.

Además, el ejecutivo compartió detalles sobre los planes de lanzamiento de otras producciones populares de HBO, como The White Lotus, cuya tercera temporada se estrenará en febrero de 2025, y la temporada 2 de The Last of Us, prevista para la primavera de 2025.

Otros Proyectos de HBO y Warner Bro

Además de Euphoria, el spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, tiene previsto su estreno en la segunda mitad de 2025. En cuanto a la serie de Harry Potter, Perrette mencionó que actualmente está en fase de casting, lo que retrasará su estreno a 2027, en lugar de 2026 como se había previsto inicialmente.

Euphoria Temporada 3 verá el regreso de gran parte de sus estrellas principales, incluyendo a Zendaya (Rue), Jacob Elordi (Nate) y Sydney Sweeney (Cassie).

Sin embargo, uno de los personajes más emblemáticos de la serie, Kat, interpretado por Barbie Ferreira, no formará parte de la tercera temporada, lo que dejó sorprendidos a muchos seguidores.