“Fui pateada, ahorcada y escupida”: Mariela Sotomayor se quebró y confesó que fue víctima de violencia intrafamiliar

Mariela Sotomayor protagonizó un tenso momento en el más reciente capítulo de “Only Fama”, y es que confesó que sufrió maltratos tantos psicológicos y físicos de parte de su expareja, Felipe Salinas.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando la panelista del programa se encontraba dando declaraciones sobre su hermana, Raffaella Sotomayor, tras ser acusada de millonarias estafas.

“Con mi hermana tuvimos grandes problemas, grandes discusiones. Nosotras éramos muy unidas y ahora estamos 100% separadas”, comentó en el programa de Mega.

“Tengo un tema legal pendiente”, aseguró la periodista.

En ese momento, Michael Roldán le consultó sobre los rumores que involucraron a su hermana con su exmarido.

“Yo no tengo cómo asegurar eso, no lo sé”, respondió Mariela, agregando que “la actitud que ella tomó cuando yo terminé con mi marido, fue muy extraña”, añadió.

La acusación de Mariela Sotomayor

Acto seguido, frente a las cámaras, Mariela denunció que fue víctima de violencia intrafamiliar (VIF) de parte de su exesposo y padre de sus hijos.

PUBLICIDAD

“Yo tengo que decir algo. Yo durante todos los años que estuve casada, yo siempre hablaba de mi marido (...) con mucha alegría, con mucho amor...”, contextualizó.

“Durante los doce años que estuve casada, yo fui víctima de maltrato y de violencia física grave. Aparte de violencia psicológica y violencia verbal, viví situaciones horribles, espantosas, que yo nunca he querido comentar, porque yo nunca he querido lucrar con mi desgracia, nunca”, aseguró.

“A pesar que yo habría podido contar estas cosas, y salir en la portada de un diario, cuando estas cosas pasaron, lo único que esperaba es que nunca nadie supiera esto y tuve que esconderlo también de mis niños, porque todas estas circunstancias pasaron en un entorno que estábamos (juntos) como familia”, aseveró.

Mariela recordó una situación que ocurrió en febrero del 2023, en donde su expareja llegó pasado de copas a su hogar.

“Mi exmarido, producto de una taque de celos... llega en estado de ebriedad a la casa. Yo me acosté y al otro día en la mañana, él quería salir con el auto, también con ‘copete’, con trago, yo le digo que no, él me dice que no le importa. Toma mi tarjeta, porque yo siempre fui la persona que mantuvo mi casa, no me da vergüenza decirlo, yo siempre he trabajado sola por mi familia, y, en ese minuto, él procede a agredirme a mí”.

Según el testimonio de la periodista, uno de sus hijos presenció este momento y fue ahí cuando decidió llamar a Carabineros.

“Mi matrimonio se desmoronó completamente”, sostuvo.

“Él me hizo cosas horribles, pero como soy tan tonta, porque la verdad no existe otra palabra para poder explicar cómo una persona vivió esto y perdonó una y otra vez. Yo hoy día lo miro y digo ‘fui una estúpida’”, expresó, mientras que Michael y Daniela Aránguiz intentabana consolar a su compañera quien estaba totalmente quebrada.

Cuando por fin decidió separarse de este hombre, ella se fue a la casa de su hermana y reveló que había sido infiel con un amigo de la pareja, quien también tuvo un romance con Rafaella. Este hecho indignó a su familiar y le fue a contar inmediatamente a Salinas.

Tras ello vivió otro episodio de violencia, en donde su hermana fue testigo de la golpiza y no le prestó ayuda, dejando que la golpearan en su propio hogar.

“Yo fui pateada, ahorcada y escupida. Me encerraban para pegarme. Yo nunca quise contar esto y por mis hijos he tratado de obviar esto”, relató.

¿Su hermana con su exmarido?

Tras este momento, Mariela Sotomayor volvió a referirse a Raffaela y a los rumores que la vinculan con su expareja, Felipe Salinas.

“Y, un día, mi hermana me dice que siente que mi exmarido se le insinuó. Cuando mi hermana me dijo eso, a mí se me cayó el mundo”.

“Porque yo dije ‘si mi hermana me está diciendo una cosa así, que tiene que ser cierto’, porque ningún hermano es capaz de siquiera imaginar decirle algo así a su otro hermano”, reflexionó.

“Me dice ‘tu marido dice que mejor se hubiese quedado conmigo’. Después de eso, empezó un desastre horrible en mi matrimonio”, dijo.

“Ni siquiera quería estar de forma íntima como pareja y me lo gritó a la cara muchas veces”, cerró la exparticipante de “¿Ganar o Servir?” en el programa de Mega.