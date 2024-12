“Gracias por la importancia que me dan”: Francisca García-Huidobro le hizo frente a las denuncias que recibió en el CNTV

La animadora Francisca García-Huidobro se coronó como la más denunciada del pasado noviembre en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), por su rol como animadora en el estelar de farándula, “Only Fama”. Ella acumuló casi 200 denuncias debido a su encontrón con Romina Sáez.

El pasado 17 de noviembre, la exchica “Mekano” visitó el set de su visita a Cathy Barriga en la penitenciaría, quien se encuentra en prisión preventiva. Su llegada fue tensa, ella anunció que estaba a punto de irse y que no quería compartir el set del estudio con la periodista Laura Landaeta, quien había escrito un libro sobre su amiga y la investigación en curso.

Por esto, al momento de instalarse y al notar su predisposición, la Dama de Hierro le consultó si se quería ir y Romina respondió que sí, por lo que se paró y se fue. Sin embargo, Daniela Aránguiz logró calmarla y volvió al set.

La entrevista siguió su curso normal, pero cuando llegó al final, García-Huidobro le dijo: “Yo voy a decirte lo que no te va a gustar y lo lamento. No te compro, no te creo. No creo que seas tan amiga de Cathy Barriga. Creo que fuiste a buscar mocha y prensa a alguien que no es tan cercana a ti”.

Los espectadores del programa condenaron este hecho, y se dirigieron al CNTV para denunciarlo. “Only Fama” logró acumular 195 denuncias por la “vulneración a la dignidad de Romina Sáez, invitada para hablar de Cathy Barriga, su amiga. Trato vejatorio, humillante y agresivo de Francisca García-Huidobro".

La reacción de Fran García-Huidobro

Estas denuncias acapararon los titulares de diversos medios, y la Dama de Hierro lejos de ignorarlo, decidió hacerle frente a las denuncias y se refirió a ellas al inicio del último episodio del estelar de farándula.

“Quiero darle las gracias por la importancia que me dan de ser la persona más denunciada en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). Les recomiendo que prendan la tele en la mañana. Ahí sí que podrían hacerse una parrilladita con los contenidos y la forma en que se tratan las noticias”, señaló de entrada.