“Hay valores que no comparto con ella, como el arribismo, el clasismo”: Sergio Rojas aseguró que su mala con Oriana Marzoli en “Palabra de Honor” fue totalmente genuina

Sergio Rojas se convirtió en los últimos participantes que abandonó “Palabra de Honor”, esto debido a una fuerte lesión que sufrió en una de las actividades en el encierro.

En este contexto, es donde el periodista evaluó sus conflictos en el encierro y confesó que los disfrutó. De pasada, aseguró que las relaciones que se generan dentro del reality son totalmente genuinas.

“Fue como el mejor crème brûlée que uno se puede comer en la vida”, señaló sobre su estadíaa en el programa de Canal 13, en una conversación con Página 7.

“Cada pelea era un aliciente para mi corazón maligno. Y el hecho de tenerlos uno a uno en fila, poder enfrentarlos y decirles lo que yo pensaba, la verdad es que me reconfortaba el alma”, aseguró, agregando que “sentía como un elixir con cada pelea, porque las batallas uno tiene que saber con quién darlas y cómo darlas”, continuó.

“Entonces, claro... cuando ellos se ven sin argumentos, te atacan. Pero no sabían que están hablando con el rey del argumento, así que lo disfruté profundamente”, afirmó.

En esta línea, Sergio indicó que “a mí las peleas, cuando son inteligentes, me gustan; y cuando no lo son, también”.

Sus discusiones con Oriana

Respecto a la mala relación que tuvo con Oriana Marzoli, el panelista de “Que te lo digo” aseguró que todos sus conflictos fueron genuinos.

“Mi relación con Oriana fue pésima, no tengo otra palabra para definirla... porque ni el agua ni el aceite se pudieron haber llevado tan mal como nosotros nos llevamos en el reality (...) Y era real, o sea, mucha gente de repente piensa que es porque tiene que haber un antagonista, pero esto se dio de forma natural”, agregó.

“La verdad es que la llegada de su pololo causó un quiebre. Hay valores que no comparto con ella, como el arribismo, el clasismo… es algo que nunca voy a tolerar, ni en ella ni en nadie que esté alrededor mío”.

“Entonces, no. Es alguien que, particularmente, no me gustaría tener cerca... a menos que me paguen por hacerlo. De lo contrario jamás, jamás”, indicó.

“Lo mío es mover la lengua”

Finalmente, Sergio Rojas señaló que lo mejor de su participación en el reality fue haber tenido la posibilidad de recopilar material para su programa de Zona Latina.

“La alianza con el canal fue súper buena. Me permitieron mostrar parte de lo que se vivió adentro, enviar cápsulas desde allá y pude conversar con los protagonistas de las noticias”, comentó al medio ya mencionado.

En cuanto a lo peor del encierro, el periodista no dudó en decir que notó que está “en muy malas condiciones físicas”.

“Me di cuenta de que, efectivamente, lo mío es mover la lengua... pero el cuerpo nada”, bromeó el comunicador.

“Bueno, de todo hay que sacar un aprendizaje, así que hoy estoy dedicado a cultivar no solamente el alma, sino también el cuerpo. Debería haberlo hecho antes todo caso, pero más vale tarde que nunca”, cerró.