“Le sirvo las ‘piscolas’ a mis amigos y no tengo ganas”: Vasco Moulian contó cómo leer la biblia lo ayudó a dejar el alcohol

Vasco Moulian hizo un cambio radical en su vida, y es que dejó atrás su problema con el alcohol y todo gracias a que empezó a leer La Biblia.

Así lo confirmó el comunicador de 52 años en su visita a “Only Fama”, en donde programa en el que reveló que se convirtió al cristianismo y que pudo dejar de lado sus adicciones, calificando este hecho como “un milagro”.

“Me puse siete pellets, tenía cicatrices. Soy muy adicto, los excesos han venido conmigo”, comentó el comunicador, sobre el dispositivo que provoca rechazo a la ingesta de alcohol.

“Un día yo estaba jugando padel, dos personas de la iglesia anglicana me dice: ‘Vasco, ¿por qué no tomas un curso de Biblia?’”, recordó. A pesar de que se resistió, decidió comenzar este nuevo camino.

“Empecé a estudiar la Biblia y no es que te reinventas, sino que te reinicias... Empiezas a leer la Biblia y te empiezas a hacer sentido esta fe”, comentó.

De pasada, el actor aprovechó la pantalla de Mega para pedir perdón a todos aquellos que lastimó con sus palabras, especialmente a las personalidades del mundo del espectáculo.

“Si es que no lo están viendo ahora lo voy a grabar y se lo voy a mandar a todas esas personas que yo siento que les hice daño y no sólo a ellos, a sus familias”, afirmó.

“Cuando uno se encuentra con Dios, se transforma en algo muy chiquitito, y estás guiado por él, y cuando estás guiado por él, lo único que puedes hacer es pedir perdón”.

Ya no hay tentación

De igual manera, el opinólogo afirmó que no siente deseos de consumir alcohol como antes, incluso ni siquiera lo ve como una tentación.

“Llevar a Cristo es una carga mucho más potente y más linda y... no me dan ganas (de tomar). Le sirvo las ‘piscolas’ a mis amigos y no tengo ganas, lo que es realmente un milagro”,

Tras escuchar sus declaraciones, el periodista Michael Roldán le consultó sobre su opinión que sirvieran alcohol en el estudio, ya que es parte de la dinámica del espacio nocturno.

“No tengo ningún problema, tomen todo lo que quieran”, comentó Vasco, finalizando su discurso comentando que “espero nunca con mi palabra hacerle daño a otra persona”.

Finalmente, hizo un llamado a las personas que no ven esperanzas a que se acerquen a su iglesia.