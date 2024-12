“Me cuesta llegar a ti, eres muy fría conmigo”: Fabio Agostini encaró a Faloon Larraguibel tras comentarios de sus compañeros de “Palabra de Honor”

Faloon Larraguibel y Fabio Agostini aún no son pareja y ya están en crisis, y es que los participantes de “Palabra de Honor” protagonizaron su primer gran conflicto en el más reciente capítulo del reality.

PUBLICIDAD

Todo partió cuando el modelo español comenzó a desconfiar de su compañera y le preguntó uno a uno a sus compañeros si es cierto el rumor que le dijo Oriana sobre que la exYingo puso cara de asco a la cámara cuando estaba con él.

Yuli le confirmó la versión de Marzoli, y dijo que fue cierto lo de la cara de asco. “Mandála a tomar por c…, pegále una patada, es insoportable”, le aconsejó Cagna.

Luego, Fabio habló con Andrés Caniulef, quien aseguró que no fue una cara de asco, sino que “aburrimiento”.

“A mí eso me desmotiva, no me gusta que jueguen conmigo y me hagan quedar mal si estoy siendo leal con una persona. Me molesta que no sea sincera conmigo, yo he sido muy leal con ella. Ya voy encajando el puzzle, todos me dicen la misma versión, así que ya está, ya me aburrí. El interés se terminó. Ya no me esfuerzo, ya fue”, aseguró Fabio al respecto.“A mí eso me desmotiva, no me gusta que jueguen conmigo y me hagan quedar mal si estoy siendo leal con una persona. Me molesta que no sea sincera conmigo, yo he sido muy leal con ella”, señalará.

“Ya voy encajando el puzzle, hasta los de nuestro propio equipo me dicen la misma versión, así que ya está, ya me aburrí. El interés se terminó. Ya no me esfuerzo, ya fue”, asegurará Fabio al escuchar las palabras del periodista.

La tensa conversación

PUBLICIDAD

Acto seguido, Agostini se acercó a aclarar el conflicto directamente con la protagonista, Faloon, pero ella se mostró hostil.

“Te llenaron la cabeza, sigues con lo mismo. Te inventaron más cosas y tienes la cabeza llena de m… sobre lo de la carita de asco. No es mi culpa que creas lo que te dicen. Yo puedo estar bien solita, me puedo defender sola”, le reclamó ella.

Por su parte, Fabio le confirmó a la exYingo que fue uno de sus compañeros quien le afirmó que ella puso una cara de desagrado con él.

“Yo siempre hablo bien de ti, y ver que pones caras largas de aburrida no está bien. Siento que me estás mintiendo en mi cara (…) Me cuesta llegar a ti, eres muy fría conmigo. Y si todas estas cosas las voy uniendo y encima escucho estos comentarios, obvio que voy a pensar así”, le reclamó.

“Deberías quedarte con lo que hablamos el otro día, y si tienes dudas vas a tener que esperar a que salga el capítulo y verlo”, le contestó Faloon.

Acto seguido, Fabio le dijo que ella es la única que va a quedar mal si le está mintiendo, Faloon reaccionó con dureza. “No quiero tener este tipo de conflictos, que me pidas explicaciones sobre algo que ya te dije. Ya te respondí, es problema tuyo a quién le crees”, aseguró la recluta Larraguibel.

Para cerrar, la expanelista de Zona Latino le aclaró al español: “Al final le vas a creer a todo el mundo y no a mí, ya viví eso, y no lo quiero vivir de nuevo. Así que, ¿sabes qué? Si prefieres estar con ellos y creerle a ellos, vaya. Y listo”, le dijo, y ambos se fueron cada uno para su lado.