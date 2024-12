¿Quiénes han sido los amores de Paris Jackson? La hija de Michael Jackson ha vivido varios romances

Paris Jackson sorprendió a sus seguidores este viernes 6 de diciembre al revelar que se había comprometido con el productor musical Justin Long luego de vivir un romance “indescriptible”.

A través de su perfil en Instagram, la cantante de 26 años compartió una imagen de la propuesta de matrimonio y otras más tomadas en sus dos años de relación para desearle un feliz cumpleaños.

Paris Jackson reveló su compromiso en una reciente publicación en Instagram | (Instagram: @parisjackson)

Luego publicó más fotos de la pedida de mano y el anillo de Jean Dousset en sus stories sin precisar detalles, pero se la ha visto portando una sortija desde el pasado mes de septiembre.

Paris Jackson presumió su compromiso con Justin Long en su Instagram | (Instagram: @parisjackson)

Antes de comenzar su romance con Long, la hija de Michael Jackson tuvo diferentes relaciones con hombres y mujeres. Incluso confesó una vez que pensó que acabaría casándose con una chica.

Los amores de Paris Jackson, la hija de Michael Jackson

Por eso, con motivo de la reciente noticia de su compromiso matrimonial, a continuación, te presentamos a los amores y presuntas parejas que ha tenido Paris Jackson, según reportó el MailOnline.

Michael Snoddy

Paris Jackson comenzó una relación con Michael Snoddy, uno de sus compañeros de banda, en 2016, pero pusieron punto final a su idilio tras poco más de un año. Los motivos no fueron revelados.

No obstante, un informante allegado a ella reveló a Radar Online que el baterista “parecía pensar que podía tratar a Paris como quisiera y que ella se quedaría. Obviamente, estaba equivocado”.

Tom Kilbey

Paris fue vinculada a la personalidad de la televisión Tom Kilbey en febrero de 2017, un mes después de su ruptura con Snoddy; sin embargo, entre ambos no habría habido más que estrecha amistad.

“Se han estado acercando y ambos comparten el mismo impulso por sus carreras, pero se cree que la relación no es romántica”, informó una fuente al periódico The Sun en aquel entonces.

Cara Delevingne

Jackson y Cara Delevingne se conocieron en los MTV Movie & TV Awards en mayo de 2017. La conexión entre ambas fue instantánea y comenzaron una amistad que pronto se volvió romántica.

“No se puede negar que hay una chispa”, reveló una fuente a The Sun en diciembre de ese año. Sin embargo, cualquier llama entre ambas habría terminado por disiparse presuntamente en 2021.

Gabriel Glenn

Gabriel Glenn fue uno de los grandes amores de Paris Jackson. La cantautora comenzó a salir con su entonces compañero de banda en 2018, pero se separaron dos años después de romance.

Al respecto, la también actriz se abrió con Willow Smith en una aparición en el programa Red Table Talk y describió su ruptura con Glenn como “el desamor más profundo que he experimentado”.

“Fue lo más profundo que he amado a alguien, fue lo más intenso que he sentido hasta ahora y la traición más intensa que he sentido y experimentado hasta ahora”, confesó a su amiga.