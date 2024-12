“Quiero pedirle disculpas al pueblo chileno”: George Harris aseguró que está arrepentido por sus dichos sobre Salvador Allende

Durante el nuevo capítulo de “Only Fama”, el comediante venezolano George Harris se refirió a su participación en el Festival de Viña del Mar 2025 y de pasada, habló sobre sus controversiales publicaciones con respecto al exPresidente Salvador Allende.

Cabe recordar que luego de que fuera confirmado para el evento viñamarino, los cibernautas recircularon algunos comentarios del humorista en internet.

Una de las publicaciones más comentadas es un tuit de septiembre de 2023, en el que Harris, refiriéndose al golpe de Estado en Chile, escribió: “Y por ahí hay un montón de gente que aún llora por Allende. ¡Qué pobreza de mente tan arrecha!”. El comentario, acompañado de un video de una protesta de mujeres en 1971, fue considerado por muchos como insensible, especialmente por haber sido publicado en el marco del 50º conmemoración del golpe militar.

Ante esto, Harris explicó que dichos comentarios datan de hace tres años y que ya realizó un mea culpa al respecto.

“Fue algo que escribí hace muchísimo tiempo. Me arrepiento porque, como te digo al principio, yo no vivía Allende. Entiendo perfectamente que hay un dolor con respecto a la historia y que ese dolor no lo conozco. Es ahí donde yo incurrí en el error, quiero pedirle disculpas al pueblo chileno”, afirmó el comediante en el programa de Mega.

Las críticas en redes sociales

Acto seguido, Michael Roldán le preguntó a Harris sobre las amenazas de muerte que había recibido mediante las redes sociales tras hacerse viral entre los chilenos.

Sobre esto, el comediante reconoció que sí había sido blanco de comentarios mala onda, pero destacó que tras discutirlo con los organizadores del Festival, la decisión de seguir adelante con su presentación sigue en pie.

“Sí, he recibido comentarios muy negativos. Obviamente, en un momento dado me asustó, lo hablé con los organizadores del Festival. Me dijeron, ‘mira, vamos para adelante, seguimos con nuestro proyecto, la presentación está en pie’”, reveló sobre la conversación con los ejecutivos.

Asimismo, Harris comentó que no tiene ninguna intención en dar un paso al costado y que a pesar de las críticas, llegará a la Quinta Vergara.

“Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad en mi vida, en mi carrera, porque para mí esto es muy importante”, concluyó.