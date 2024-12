“Se mueve un montón”: Pareja de Rodrigo Gallina contó cómo va evolucionando su embarazo que va en su séptimo mes

Cada vez queda menos para que llegue Martina a la vida de Rodrigo Gallina y Karina León, quienes están esperando el nacimiento de su primera hija que tiene fecha para el próximo 26 de febrero.

La futura madre habló con LUN en donde habló sobre cómo ha sido esta nueva etapa de su vida. Ella partió relatando que fue complejo sacarle una ecografía, ya que su pequeña ya es muy inquieta y el doctor no lograba fotografiarla bien.

“Se mueve un montón, bueno, no tiene donde salir tranquila... con el padre. Empezó a moverse a los seis meses (hoy tiene siete) heavy", señaló. “Antes era como muy interno, ahora es como un alien que vive dentro de mí, deformándome el cuerpo. Pega patadas, manotazos"

“En la eco que hicimos el miércoles se estaba chupando un pie y el doctor me dijo: ‘Uy, esta niñita se mueve terrible'. Costó como 10 minutos sacarle la foto”, le confidenció al medio citado

Las pataditas de Martina

La bailarina y tripulante de cabina señaló que ocupa esta táctica de las patadas cuando quiere comida. “Le cuesta despertar, se empieza a mover como a las 11 de la mañana. Después empieza otra vez, cuando tiene hambre", contó.

“Lo hace como cada cuatro horas y es super puntual. Yo no tengo hambre, es ella. Yo podría pasar de largo, pero ahora no puedo porque patea y patea todo el rato, hasta que como”, afirmó León.

De igual forma, Martina patea cuando escucha la voz de su padre, Rodrigo Gallina. “El Rorro llega como a las 20:30. La saluda, le habla y empieza patear y patear. Después, Rodrigo se preocupa del masaje nocturno (a la guata), me masajea la barriga y ella deforma la guata mientras me pasa las cremas hidratantes", continuó contando.

“Incluso en estos días, él se ha despertado a las 4 de la mañana y dice que me abraza y cuando lo hace, la Martina le patea la mano. Yo estoy durmiendo y no me doy ni cuenta”, confesó la exchica “Yingo”.

“Ya están comunicados, jajajá”, cerró Karina León.