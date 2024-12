Hermano de Rafael Araneda es acusado de millonaria deuda por extraña sociedad: el animador también sería también parte de las víctimas

El hermano de Rafael Araneda, Jorge Araneda, está pasando por un complicado momento económico y es que ha derivado en una millonaria deuda y acusaciones en su contra.

Luis Sandoval reveló esta información en el más reciente capítulo de “Que te lo digo”, en donde el periodista tuvo la oportunidad de hablar con las personas afectas.

“Rafael fue parte de esta sociedad que armó con su hermano y que hoy día, lamentablemente, tiene a su hermano viviendo un calvario, porque son millones de pesos que adeuda en relación a esta sociedad”, contó el panelista del programa de Zona Latina.

“Rafael Araneda, hace aproximadamente dos años, vislumbrando que esta sociedad se iba a ir a quiebra y debiéndole plata a mucha gente, habría decidido retirarse. Hoy día hay muchos acreedores que toman contacto con nosotros, porque más que confiar en el hermano de Rafael, confiaban en el propio Rafa”, agregó.

La gran deuda

Según la información que entregó Sandoval en el espacio, los problemas de Jorge Araneda son a gran escala y es que la deuda asciende a 20 mil millones de pesos.

Eso sí, pese al momento que se encuentran viviendo los afectados por esta presunta estafa, lamentan que esta situación afecte al animador del Festival del Mar.

“Me dicen que no pueden creer que, producto de una noticia del hermano, tenga que salpicarle al animador justo en la previa del Festival de Viña... Lo que me dicen es que Rafael Araneda, después de un tiempo en la sociedad, se retira por no tener los conocimientos necesarios de negocios”, señaló el periodista de Zona Latina.

“Yo tengo entendido que hay plata que se le adeuda a Rafael Araneda y que él sería también parte de las víctimas a las que no se les ha cancelado toda la plata... Me confirman que Rafael Araneda sí está afectado por este motivo, porque obviamente le preocupa lo que le pase a su hermano. No obstante, él siente que no tiene por qué cargar con un muerto que no le corresponde”, puntualizó Luis Sandoval.