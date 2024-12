“Hoy entiendo porque no tenían que llegar esas guaguas”: Carla Jara “agradeció” no haber tenido más hijos con Francisco Kaminski

Carla Jara tuvo un momento de reflexión en el más reciente capítulo de “La Divina Comida”, en donde habló sobre su Francisco Kaminski y cómo está agradecida del universo por no haber sido mamá nuevamente con su exmarido.

En este episodio, estuvo acompañada por la periodista Chantal Aguilar y los músicos Andrés de León y Dani Ride, a quienes les comentó cómo se encuentra tras su mediático quiebre con el comunicador a raíz de una supuesta infidelidad con Camila Andrade.

“Estoy increíble. Muchas veces, a la gente le cuesta creer que uno esté bien, pero porque creo que el tiempo pasa muy rápido. Entonces, la gente, un poco, se olvida de que lo que me pasó, pasó hace mucho, pasó en febrero”.

“Fue para mejor, encuentro. El tiempo pasó rápido y el tiempo cura todo”, comentó la exchica Mekano.

Asimismo, aseguró que ha sabido manejar todo este proceso gracias a la ayuda de los profesionales que la ayudaron en el camino.

“Yo me permito vivir todas mis emociones, yo me permito llorar, yo me permito rabiar, yo me permito gritar si es necesario”, contó.

“El poder calmar la mente, el poder practicar yoga, meditar. El poder entender porque yo no he estado sin terapia. Me he ‘terapeado’ todo el tiempo, con psicóloga, con psiquiatra, porque sentía que era necesario entender”, profundizó.

“Le doy gracias a la vida”

En este contexto, la panelista del “Buenos días a todos” habló sobre sus fallidos tratamientos de fertilidad que realizó mientras estaba con Kaminski.

“A veces, hay muchas cosas que uno dice ‘¿por qué me ocurrió esto? ¿por qué a mí?’. ‘¿Por qué no pude tener hijos?’, en un momento me lo cuestioné un montón”, sostuvo Carla.

Sin embargo, actualmente todo cambió: “Hoy lo entiendo y lo agradezco porque sería mucho más difícil estar en esta situación con tres hijos”.

“No podía ser mamá y me implanté, dos veces, dos huevitos. Hoy lo puedo contar mucho más tranquila, más libre”, le dijo a sus comensales.

“Pero, en el momento, uno decía ‘¿por qué? ¿por qué no puedo?. Pero hoy le doy gracias a la vida, a Dios, al Universo, porque hoy entiendo porque no tenían que llegar esas guaguas a mi vida”, cerró Carla Jara.