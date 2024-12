“Me lo cuestioné al principio”: Carla Jara se sincera por la diferencia de edad que tiene con su pareja, Diego Urrutia

Carla Jara le dio una nueva oportunidad al amor luego de su polémico divorcio Francisco Kaminski, ya que a los pocos meses la actriz comenzó una nueva relación con el comediante chileno Diego Urrutia.

En el nuevo capítulo de “La Divina Comida”, la actriz habló sobre su romance y se sinceró sobre si la diferencia de edad alguna vez fue un problema para ella, ya que el comediante es 11 años menor.

Cabe recordar que Carla, de 40 años, conoció a Diego, de 29, cuando ambos participaron en un programa de entretención de TVN, “Ahora Caigo”.

En este contexto, es donde Jara comentó que él llegó a su vida “como una lucecita en un momento donde hay tanta oscuridad”.

11 años de diferencia

En esa línea, la exchica Mekano se refirió a la diferencia de edad de más de una década, asegurando que al principio si fue algo que le causó conflictos en su cabeza.

“Me lo cuestioné al principio y él también. Bueno, sabes qué, hoy puedo decir que no se nota”, señaló Jara en el programa de CHV.

“Diego es un hombre súper maduro y ya había vivido mi duelo, entonces yo estaba preparada para conocer a otra persona, aunque no sabía para dónde iba a ir, ni para dónde iba a llegar, ni nada”, explicó.

Con respecto a cómo inició su relación, la rostro de TVN comentó que fue él quien dio el primer paso a través de las redes sociales.

“Me dijo ‘te quiero mandar un vídeo y no puedo’, como yo no lo seguía, él no podía. Entonces lo empecé a seguir y me manda un vídeo que grabó su representante, donde yo estoy conversando con él y estamos muertos de la risa” expresó Carla, quien aseguró sentirse lista para un nuevo romance en su vida tras el duelo.