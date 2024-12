Sergio Rojas se la juega con sus candidatos para la final de “Palabra de Honor” y es tajante sobre el reality: “No tienen una construcción mayor que esa”

“La verdad es que espero no encontrarme a nadie nunca más en la vida fuera del encierro”, dijo tajante el periodista de farándula Sergio Rojas, al ser consultado sobre su abrupta salida del reality show de Canal 13, “Palabra de Honor”, y la posibilidad de mantener el contacto con alguno de sus excompañeros fuera del programa de telerrealidad.

El periodista de farándula -que salió del reality después de sufrir una dolorosa lesión-, conversó con Publimetro.cl y se mostró contento con su participación, agregando que si bien hay muchos personajes del programa a los que no quiere volver a ver, hay otros con los que sí podría seguir en contacto.

“Tengo una amistad con la Antonella que la adoro, con la Natu que soy muy amigo hasta el día de hoy, con Fabio me gustaría tener una amistad, me gustaría de hecho ir a conocer las Canarias y todos los canarios que me pueda presentar, que de hecho la invitación quedó cursada, así que se la voy a cobrar en su momento”, comenzó indicando Rojas.

En ese sentido, además agregó que tuvo buena onda con Catalina Pulido, con Andrés Caniulef, Yuli y destacó que Vico “me parece que es una persona excepcional, de súper buenos valores, por eso nunca entró tampoco como dentro del clan de Oriana Marzoli, entonces creo que ellos son súper rescatables, con quien no volvería a reunirme es con Oriana, con Félix, con Malito y con Dash, los saludaría evidentemente, pero más allá de eso no me interesa tener ningún tipo de contacto con ellos”.

Cómo terminará el reality a su juicio y quiénes podrían ganar

En tanto, al ser consultado sobre cómo cree que seguirá el reality show con él afuera -ya que era uno de los personajes que daba mucho contenido y conflictos-, Sergio Rojas indicó que cree que ahora todo se enfocará en lo que los chicos reality saben hacer, es decir en tener pareja y pelear entre ellos.

“Se va a centrar básicamente en lo que hacen los chicos reality, que son peleas de pareja, qué es qué miro a quién, que es volver un poco a lo que ellos saben hacer, no tienen una construcción mayor que esa, son personajes que han hecho una vida en torno a los romances y a todo lo que gira en torno a aquello y en términos de ganar”, aseguró.

Además, sobre quiénes cree que podrían llegar a la final, Rojas mencionó dentro de sus favoritos a Faloon Larraguibel y Fabio Agostini.

“Creo que Faloon es una excelente propuesta femenina en términos de competencia y en términos de hombre, me parece que Fabio sigue estando muy fuerte, pese a que tiene varias heridas en el cuerpo, pero tampoco descarto a Vico”, destacó.

Finalmente, el periodista de farándula dijo que no se debe descartar a Vico Bouvier, puntualizando que “es camionero, ha hecho su vida cargando como alimento y cosas pesadas, es un hombre que está muy bien acondicionado en términos físicos, claro, a diferencia de Fabio no anda todo el día en pelota, pero te digo que tiene una musculatura envidiable y una fuerza que es troyana, a mí me parece que en términos de hombre podría ganar Vico y en términos de mujeres Faloon”, cerró.