“Siempre sentí que la iba a perder”: Tanza Varela recordó la trágica muerte de su hija, Rosa

Tanza Varela estuvo como invitada en el podcast de Camilísima llamado “Sin Retoque”, en donde recordó la pérdida de su hija Rosa cuando tenía cuatro meses de gestación.

En el programa detalló cómo vivió la situación junto a su pareja, Matías Bize y cómo pudo salir adelante a pesar de tener bajas esperanzas en ser madre.

En primera instancia, habló sobre su actual embarazo, asegurando que “ha sido súper heavy, porque fue después de una pérdida muy dolorosa que tuvimos con Matías, fue una pérdida muy avanzada (...) lo que nos pasó fue que nos quedamos esperando guagua el 2022 súper rápido y la perdimos como a las 18 o 19 semanas, después de perderla yo traté de quedar esperando, fue difícil”, recordó.

Tanza explicó que estuvo un año intentando ser madre, pero no obtuvo resultados.

“En esa frustración yo decidí ya no querer tener más hijos. Me peleé un poco con ese lado maternal, ya había perdido a Rosa, había tratado, no había quedado. Empecé a negarme un poco a la posibilidad de ser madre”, expresó.

Sobre esto, Varela comentó: “El primer momento fue una pesadilla, al despertarse y saber que ya no está tu hija, pero, por otra parte, yo soy súper positiva en mi vida, todo lo tomo como un aprendizaje muy profundo, entonces yo trato de que nada me hunda”.

El lado positivo

No obstante, Tanza sacó algo positivo de esta trágica situación y decidió hacer un cambio en su vida.

“Empecé a cuidar más de mí y fue súper fuerte, me saqué los implantes, empecé a amar más mi cuerpo, o sea, realmente los hijos siempre te traen misteriosamente cosas espectaculares”, detalló.

Asimismo, Varela admitió que siempre tuvo la sensación de que no conocería a su hija: “Siempre sentí que la iba a perder. Era como algo que no sé, quizás las mamás tenemos un sexto sentido y era algo que yo sentía, que era una persona que yo no iba a conocer y Matías lo sabía (...) estaba muy preocupada, me pasaban cosas. Me quería hacer miles de exámenes. Tenía miedo y de repente la perdimos. Había algo que me lo decía”, sostuvo.

“Unos días antes que nosotros perdiéramos a Rosa yo me acuerdo de que recibí una ropa que le compré a ella y al agarrar esta ropa, fue cuatro días antes de mi perdida, tuve un sentimiento de decir ‘no voy a conocer mi hija’ y me podía estar equivocando también, pero también tenía ese sentimiento muy profundo”, cerró.