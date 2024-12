Este dominge se estrena un nuevo capítulo de “Socios por el mundo″, donde Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta continúan en España y tendrán un emotivo reencuentro con Irene Cordón, la viuda del fotógrafo Toni Espadas.

Este episodio está situado en Barcelona, en donde junto con la pareja del fallecido miembro de su equipo conocen uno de los lugares favoritos del difunto en la ciudad: una librería diseñada especialmente para los amantes de los viajes, con buenos datos y encantadores libros de diversos lugares del planeta.

Asimismo, Irene les revele que aún no ha podido abrir la mochila de Toni, y que lo acompañaba cuando sucedió el fatídico incidente, y que desea hacerlo con ellos a su lado.

El bolso de 12 kilos acompañaba al español en todos sus viajes, en cual no solamente llevaba sus artículos personales sino que también su cámara con los últimos registros de todo el equipo de “Socios por el mundo” en Etiopía y las fotografías de Lucy, las osamentas que tienen más de tres millones de años, que visitó junto a Jorge y Pancho.

Acto seguido, Pancho y Jorge conocieron un poco más de la historia de su querido compañero y para eso tomarán rumbo a Sabadell, ciudad conocida como la cuna de la revolución industrial en Cataluña, donde Irene compartía su hogar con su marido.

Socios por el mundo: Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta viven emotivo reencuentro con la viuda de Toni Espadas

En el lugar, la mujer les contó la historia su historia de amor con el fotógrafo: “Me gustaba el mundo del viaje… Así conocí a Toni, quería ir a Etiopía y fui a una agencia para viajar allá con 25 alumnos. Entonces, una amiga me dice ‘me han hablado de un catalán que ha montado una empresa en Etiopía’ y me dice ‘es guapísimo, tiene unos ojos...’ y cuando lo conocí me dije ‘es verdad’. Luego, nos hicimos muy amigos y un día me dice ‘Irene vamos a hacer viajes de autor y trabaja para mí’, y lo encontré perfecto y escribimos juntos un artículo en National Geographic con sus fotos y mi texto. Fue maravilloso”, recordó la historiadora sobre la forma en que lo conoció.

Después de dos años de amistad entre Irene y Toni, finalmente decidieron dar un paso más allá y comenzaron una relación.

“Me enamoré, no sólo de él sino que también de África”, dijo la mujer.

Aunque eso no fue todo, ya que los animadores del programa nocturno de Canal 13 fueron más allá y conocieron la intimidad de Toni, sus fotos y sus libros y su maravilloso archivo fotográfico tras 20 años de carrera captado por su talentoso ojo.

Finalmente, tras el emocionante momento, el equipo de “Socios por el mundo 3″ tomará la decisión de continuar viajando por África. Y más aún cuando Irene los invite a que la acompañen a un pequeño reino donde ha sido invitada: Benin.