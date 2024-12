“Un poco de contexto”: Simón Pesutic reacciona a las críticas tras decir que no viene de “una familia de actores”

Simón Pesutic ha estado en el centro de la polémica estos días en las redes sociales tras unas declaraciones sobre su carrera como actor y cómo se ha mantenido tantos años en la industria.

PUBLICIDAD

“Si hay algo que me ha mantenido aquí tiene que ver con la disciplina, con la constancia y con ser trabajador”, aseveró el profesional de la actuación con participaciones en teleseries como “Pobre Rico” (2012), “Mamá Mechona” (2014), “Papa A La Deriva” (2015), “Si Yo Fuera Rico” (2018), “Generación 98″ (2023), Secretos de Familia (2024), entre otras.

“Yo no vengo de una familia de actores ni directores, mi carrera no ha estado protegida por una cuna que me haya albergado”, se sinceró Simón, provocando una ola de comentarios entre los cibernautas puesto que es hijo del reconocido actor Mauricio Pesutic.

Aclaró la situación

Tanto fueron las críticas, que el actor utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación y publicar una parte de la entrevista donde profundizó más sobre su familia.

“Yo estoy muy orgulloso de mi papá, de quién es como persona y de su carrera, y nosotros siempre hemos entablado una relación que no tiene que ver con el oficio”, fueron parte de las palabras que compartió Simón en

la plataforma como captura.

Asimismo, se agrega en el texto que “mi papá es mi papá y yo no converso demasiado de las cosas que hago con él en términos laborales y eso me parece súper sano, pero se ha dado naturalmente”.

Pesutic escribió en la historia: “Un poco de contexto”, dando a entender que sí habló sobre la carrera de su padre y que en ningún momento negó a su progenitor, por lo que todo fue un malentendido.

Cabe destacar que Simón es hijo del actor Mauricio Pesutic y la periodista Verónica Neumann.