¿Va a presentar a un nuevo novio?: Daniela Aránguiz contó detalles de la próxima fiesta de cumpleaños que realizará

Si bien su cumpleaños fue este pasado jueves 4 de diciembre, no significa que su fiesta será el mismo día. Daniela Aránguiz habló sobre el festejo por sus 39 años de edad que realizará el próximo 21 de diciembre.

En “Sígueme" le consultaron sobre la veracidad de las palabras del periodista, y amigo, de ella, Hugo Valencia, quien aseguró que en esa celebración, la panelista de “Only Fama” presentará en sociedad a su nuevo novio.

Después de evitar la pregunta por un par de minutos, Daniela tuvo que comenzar a responder, “mi corazón tiene mucho amor, pero estoy solterísima. Así que no voy a presentar a nadie, en mi cumpleaños voy a estar con mis hijos, con mi mamá, con mi familia y amigos".

Daniela descartó completamente que va a presentar a un nuevo novio, y aseguró que en su corazón sólo hay espacio para un hombre, su hijo Jorgito.

¿Con quién se sentará en su cumpleaños?

Su compañera de panel, Camilísima, le adelantó a sus compañeros que va a haber presencia mediática en el festejo, para que preparen bien sus atuendos. “Ella está haciendo el llamado a los medios", aclaró Aránguiz sobre el rol de su amiga.

A propósito de esto, Daniela le advirtió a sus jefes sobre una oferta que recibió, “les voy a decir algo TV+, del otro canal me están tentando para ver si cubren el cumpleaños... pero yo soy fiel a ‘Sígueme', va a estar la prensa, pero no dentro del cumpleaños“, soltó.

La animadora Julia Vial le consultó quiénes van a ser los honrados de estar en su mesa, pero ella dijo que todavía no tiene definido eso. El motivo por qué no lo tiene claro es que no sabe si sus hijos van a querer sentarse con ella, o van a preferir estar en una mesa aparte con gente de su edad.

Vial insistió con su pregunta para saber si habrá un galán en ese asiento, pero Daniela Aránguiz fue clara “yo creo que no existen los méritos para sentar a nadie en mi mesa, ningún hombre".