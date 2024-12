Yamila Reyna recordó los prejuicios que enfrentó cuando animó el matinal de TVN: “Yo tuve que derribar muchas flechas que me dispararon sin parar”

Fue uno de los puntos álgidos de su carrera en televisión, pero también vino con un escrutinio enorme durante un delicado momento de su vida personal. Yamila Reyna recordó su paso por la animación del mítico matinal de TVN, “Buenos días a todos", mientras se dio a conocer la infidelidad de su expareja, Diego “Mono” Sánchez.

PUBLICIDAD

Ella se confesó con su amiga Eugenia Lemos en su podcast, “Dale Color”, en donde habló sobre este difícil periodo de su vida. La comediante partió explicando que llegó al matinal de TVN en un momento donde había una falta de rostros femeninos tras la ausencia de María Luisa Godoy por su posnatal, y un fallido reemplazo que no terminó por convencer.

“Yo tuve que derribar muchas flechas que me dispararon sin parar durante mucho tiempo. Al mismo segundo que dije ‘¿qué hago con todo este ataque?‘, de no soportar que yo sea extranjera, comediante, soltera y estuviese frente a un matinal que funcionara más encima", reconoció.

Yamila fue puesta a prueba por una semana al frente del matinal junto a su compañero Gino Costa, quienes pasaron la tarea con nota sobresaliente. “Me quedé todo el verano, me lo gané, la gente me eligió. Entonces, ¿por qué me atacan? Que ataquen al público si es que les molesta que yo esté“, cuestionó.

Yamila Reyna Captura: DALE COLOR! El Podcast de Euge Lemos

La estoicidad de Yamila Reyna

Sin embargo, Yamila Reyna no se echó a morir tras ser sumamente criticada. “Decidí tomar todas esas armas para potenciarme. Fue un desafío tener que cerrar bocas, y de a poco fueron callándose", añadió.

“Cuando a mí me pasaron cosas personales que fueron de conocimiento público. Lamentablemente, en un nivel de exposición terrible, yo dije: ‘ya, me están atacando, pero yo voy a seguir en pie. No me voy a dejar derribar'. Mis jefes me dijeron ‘sabíamos que te iban a pegar, pero no por dónde'“, continuó la comediante.

“Por un lado, fue súper doloroso porque me tocó en lo personal, pero yo me paré... Mis jefes me decían ‘tómate días libres', y yo no, yo iba a estar al frente igual y voy a estar estoica hasta el final y así lo hice. Siento que todas las armas las tomé como oportunidades", aseguró.

PUBLICIDAD

Yamila Reyna confesó que el apoyo de su amiga, entre ellas la misma Eugenia, la ayudaron a superar esta etapa dolorosa, y poder llegar todos los lunes a hacer frente al matinal.

“Yo después estaba con tres programas al día, entonces manejar una pena al estar tan expuesta es difícil. Pero, me la llevé estando mucho conmigo, con el apoyo de mis amigos y el trabajo. Creo que el trabajo es definitivamente el gran amor de mi vida y lo más fiel", cerró.