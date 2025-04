“Creo que antes de partir, se puede cumplir”: Raquel Argandoña no pierde la fe en que sus hijos puedan reconciliarse

Un ataque con una arma blanca a su padre de parte de Nano Calderón fue lo que fracturó a la familia Calderón Argandoña en el año 2020. Él hirió a su padre Hernán Calderón, por lo que fue detenido, su madre fue a su lado, mientras que su Kel Calderón se alejó completamente de su hermano menor y su madre para apoyar a su papá.

A cuatro años del suceso, Raquel Argandoña está acercándose de a poco a su hija, con quien había perdido el contacto. La animadora de TV+ visitó el estudio de “Podemos Hablar”, en donde entregó detalles sobre el reencuentro con su primogénita, y también confesó sus esperanzas de que su familia vuelva a ser la de antes.

“Yo tengo dos hijos y soy mamá de los dos. Ellos lo respetan, lo entienden y lo respetan con las diferencias que puedan tener. Yo lo único que pido unos años más para que todo vuelva... no sé si como antes, pero sí una familia más funcional”, comentó la Quintrala.

Raquel Argandoña y sus hijos

¿Cree que se pueden reconciliar sus hijos?

En el programa exhibieron una imagen de una sesión de fotos que realizó con sus dos hijos para la revista Cosas. “¿Añoras tener otra foto como esa?”, le consultó Diana y le respondió que sí, que guarda fotos de sus hijos en su departamento.

Bolocco continuó y le consultó si es que cree que es posible que aquello pueda suceder. “Yo creo mucho en lo que dice Mónica, la mamá de Claudio Iturra, que los sueños se cumplen. Yo creo que antes de partir se puede cumplir”, confesó.

Raquel reveló que su hijo Hernán no le comenta nada sobre el acercamiento que está teniendo con Kel, “no se habla del tema, pero me ve contenta... ¿Qué es lo que me gustaría a mí? Obviamente que ellos se reencontraran en algún minuto porque yo no voy a estar (siempre), Hernán tampoco y ellos se tienen que proteger a la larga”, comentó.

“Van a tener que conversar en algún minuto de lo que queda o no queda. Siempre que uno tiene un hermano, yo también con mi hermana no estoy muy junta ahora, somos únicas hermanas, pero si tienes un problema yo tengo que ser la primera en ayudarte”, reconoció.

Finalmente, Raquel confesó que es devota de la Virgen de Lourdes y le pidió mucho tiempo reconciliarse con Kel. Ella reveló que una vez que se acerque completamente a su hija, pedirá para que sus hijos vuelvan a encontrarse.