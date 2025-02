¿Arturo Vidal o Kinnikuman? Funan a jardineros que podaron árbol con la forma del rostro del “King”

En el fútbol chileno, Arturo Vidal es considerado de los jugadores más exitosos. El “King” es un apodo que lleva no en vano, si no por una carrera prodigiosa que lo convierte en el futbolista con más títulos.

No son pocos los hinchas que lo siguen y admiran por su pasión en la cancha. Así inspira las expresiones de respeto más increíbles, incluyendo el gesto de un grupo de jardineros que decidieron posar árboles con la forma de su rostro para rendirle un homenaje.

Esto ocurrió en el Parque las Arucas ubicada en Talcahuano, donde los trabajadores de esta empresa de jardinería no dedicaron poco tiempo para darle forma a los árboles, buscando el máximo parecido con el jugador de Colo Colo, incluyendo su característico peinado.

Talcahuano: Jardineros homenajean a Arturo Vidal podando árbol con la forma de su rostro. Cedidas a RBB | Agencia Uno

Si bien aún restan terminar algunos detalles, en especial para definir los rasgos de Vidal, como los ojos y un poco de pintura, en las redes sociales no se encontró mucho parecido con el futbolista y no tardaron en funar a los jardineros por la obra.

“Eeeeeeh, no lo creo... lo que es yo, veo mas a Kinnikuman”, “A mi no me engañan es Kinnikuman”, “hizo un homenaje a kinnikuman”, “’¿Ese no es kinnikuman?”, “Veo que muchos pensamos en Kinnikuman. Me sonó la canción completa”, comentaron en mención al conocido personaje “Hombre músculo” de la serie de manga.

En medio de las críticas, los trabajadores de la empresa ya planifican realizar obras similares con otras personalidades, destacaron en la nota cedida a BioBío Chile.

Monumentos a futbolistas

No pocos futbolistas cuentan con sus propios monumentos y estatuas. Uno de los más populares en el portugués Cristiano Ronaldo a quien homenajearon con obras en diversas partes del mundo. Una de las más recientes fue develada en Times Square, en la ciudad de Nueva York, con una altura de 12 metros. El homenaje coincidió con lo 40 años del astro del fútbol.