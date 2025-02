“Todo en la vida se devuelve”: Trini Neira comparte reflexión por comentarios negativos que recibe a diario

En los últimos días, la hija mayor de Pamela Díaz, Trinidad Neira, ha estado más que presente en la palestra por una serie de comentarios negativos recibidos. En una primera instancia, fue porque, supuestamente, utilizaba filtros o Photoshop en sus fotografías. Luego, fue cuestionada por su cambio de look, pese a que también le tiraron flores. Y ahora, la joven se cansó y compartió una reflexión sobre esto.

En específico, fue mediante sus historias de Instagram donde la joven publicó un pantallazo de alguien que le preguntaba “¿y vas a estudiar?”. Frente a esto, Trini fue tajante: “¿Por qué? ¿Me la vas a seguir pagando tú? Voy en tercer año de una carrera universitaria”.

Luego, la chica de 23 años aprovechó para compartir reflexivas palabras por la ola de hate que asegura recibir. “Y supieran lo que realmente me escriben día a día... que estoy gorda, que estoy flaca, que no estudio, que soy chula, que no sé hablar, que esto, que lo otro. Lo peor es que después se hacen los locos”, fue la introducción de Neira.

“Yo sé que no tengo por qué andar dando explicaciones, pero sean muy conscientes de lo que escriben, dicen o hacen en general. A nadie le gusta recibir mala vibra, y menos cuando es gratis”, siguió.

Después, agregó que “hace poco me hice un cambio de look y la mayoría de comentarios en esas publicaciones (más de mujeres que de hombres) fueron malintencionados”.

“Todo en la vida se devuelve”

Ya en la última parte de su mensaje, dijo que “ no se preocupen tanto por la vida ajena y no hagan lo que no les gustaría que les hicieran . Todos tenemos nuestros propios problemas, y no es grato lidiar con personas que carecen de cabeza y empatía”.

“Todo en la vida se devuelve. Gracias a Dios hago las cosas bien y no paso a llevar a nadie. Sé que estoy ‘expuesta‘ al público, pero eso no les da derecho a los malos tratos”, finalizó la hija del exfutbolista Manuel Neira.