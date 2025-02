Andrés Caniulef rompe el silencio sobre el VIH tras ocho años de ser diagnosticado: “Me dio miedo”

Luego de casi una década de ser diagnosticado del virus de Inmunodeficiencia Humana, Andrés Caniulef se abrió frente al público sobre cómo es vivir con la enfermedad y además la forma en la que se manifestó en su cuerpo.

Durante una conversación con el diario LUN, el panelista de ‘Hay que decirlo’, reveló algunos de los síntomas que lo hicieron ir por un chequeo médico en 2017. Como constantes resfríos, alergias y hasta anemia: “De pronto, paperas”. Según comentó la periodista Paulina Rojas le recomendó ir al médico y no dudó en seguir su consejo.

Entre los tantos estudios que le solicitó el doctor estaba el de VIH. “En la clínica me dijeron que si es positivo te llaman y a mí me llamaron. Yo sabía para qué era, sabía que había dado positivo”, comentó el chico reality, quien en el momento prefirió guardar silencio. “Me dio miedo, me dio vergüenza y me fui de vacaciones un mes a España”, agregó.

Andrés Caniulef tardó en medicarse

No fue hasta tres años después de enterarse que Andrés Caniulef decidió contarles a sus progenitores. “Yo diría que se enteraron cuando estuve internado en rehabilitación”, expresó. Después de todo considera que lo peor de la enfermedad es la “vergüenza, el miedo y lo que te hacen sentir los otros, porque sí existe la discriminación”. Sin embargo, sus padres lo tomaron con tranquilidad, al punto que hasta su progenitor se encargó de comprarle los medicamentos por un tiempo.

Luego los múltiples pensamientos que invadieron su cabeza por cierto tiempo, el panelista se vio en la obligación de iniciar un tratamiento debido a las complicaciones de salud que empezó a sufrir. “Como es una enfermedad crónica te tienes que tomar un medicamento todos los días”, mencionó.

Al día de hoy Andrés Caniulef, vive una vida completamente normal. “La vida no cambia si sigues al pie de la letra la medicación”, agregó; quien reveló que tan solo seis meses después de empezar a medicarse su VIH era indetectable e intransmisible.