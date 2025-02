“Eso pasa por invitar a ordinarias”: Cata Pulido reveló el intento de sabotaje que sufrió en una Gala del Festival de Viña

La Gala de Viña del Mar es uno de los eventos más esperados del año, tanto para los famosos como para el público. Las celebridades más importantes del país se juntan en el mismo lugar para darle el gran inicio al Festival de Viña. Sin embargo, un mundo pasa tras bambalinas, el cual no siempre es sabido por la prensa.

PUBLICIDAD

Una revelación importante entregó la actriz Catalina Pulido en el panel de “Sígueme”, cuando contó un altercado que sufrió con otra invitada de la Gala, quien quería hacer todo para perjudicar a la exanimadora de “El rival más débil”.

“Una persona que siempre me ha odiado, no tengo idea por qué... Yo iba caminando dentro de la gala y me pisó las cola del vestido para que se me rajara”, dijo para la sorpresa de todos.

“Pero yo estaba muy bien acompañada de un muchacho de 1,92 metros, que la agarró, la subió, dijo ‘¡aléjate de mi mujer!‘“, contó sobre las acciones de su pareja, Guillermo Ruíz.

“Ella agarró una copa de champaña y se la tira en la cara. Nosotros la miramos y dijimos ’jajajaja loser (perdedora)' y nos fuimos”, contó sobre el fallido intento de represalias de la mujer después de que su acompañante esquivara el trago.

Cata Pulido en Gala de Viña 2018 Captura: Sígueme de TV+

Los detalles de conato

Todos quedaron metidos con el tema, y Sergio Marabolí bromeó preguntándole si era la Cumbre Guachaca en vez, y Pulido respondió diciendo “eso pasa por invitar a ordinarias a la Gala”. Aunque, ella agregó que en la Cumbre no pasaría algo de ese nivel.

Ellos querían saber más detalles y comenzaron a cruzar datos para verificar la identidad de la persona que atacó Pulido. Ella no quería revelar la identidad, pero llegaron a entregar más datos como que esto sucedió una vez que empezó la cena y ya habían desfilado.

PUBLICIDAD

De igual forma, lograron saber que esto sucedió en el 2018 cuando era el último año de Chilevisión con el Festival de Viña, e identificaron el vestido que ocupó la actriz durante el evento, uno largo negro de terciopelo, el cual lució junto a su pareja Guillermo Ruíz.

“¡Es una mina enferma de la cabeza! ¡Una loca!“, exclamó sobre la mujer después de no que insistieran en revelar su identidad.