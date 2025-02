¿Ha conversado con otros canales?: Carla Jara reveló que su contrato con TVN termina en un par de semanas

En una conversación con Publimetro, Carla Jara habló sobre sus planes para este 2025 y reveló que TVN no ha renovado su contrato para este año.

En estos momentos, la exMekano está como conductora del backstage de “Mi nombre es” y también como panelista en “Buenos días a todos”.

En relación a su primer año en la señal, la rostro comentó que, a pesar de trabajar en varias cosas al mismo tiempo, “si lo pongo en la balanza, ha sido un año maravilloso”.

“Estoy súper agradecida de la oportunidad que me dio TVN, que me abrió las puertas y que quiso que me desenvolviera en lo que yo sé hacer, en cómo soy, cuál es mi personalidad. Me dio toda la libertad de poder desarrollarme y de verdad que estoy muy, muy contenta”, aseguró de entrada mientras se encontraba en la actividad de Dove Repair Tour, móvil que estará dando vueltas por las playas de Viña del Mar y Concón hasta el 17 de febrero.

“Claro, quizás uno como panelista en el Buenos Días no hay mucho tiempo de mostrarse como es. Porque, claro, tienes que hablar de ciertos temas. Sin embargo, igual siempre trato de ser yo, de tirar una talla o de hacer todo como mucho más livianito; y por lo general me toca hablar temas mucho más livianos.”, expresó sobre su participación en el matinal de TVN.

Sobre el programa de talentos, Jara también nos dijo que “es un momento maravilloso porque el equipo es encantador. Confían plenamente en mí y en lo que yo puedo hacer, como que me dejan volar. Entonces, puedo hacer lo que yo quiero, confían plenamente en mí y hacemos un espacio súper entretenido dentro del programa, que es conocer a los artistas desde otro lugar. Desde su lado es mucho más personal, yo converso con todos ellos, yo sé quién está pololeando, quién no, quién se fue de viaje, quién no”.

¿Un nuevo canal?

De acuerdo a las palabras de Carla Jara, este 2025 continuará con la tercera temporada de su podcast “Entre Amigas y Copas” puesto que “ya tenemos marcas que están interesadas en el resto del año

“Estoy muy contenta, muy feliz de seguir generando contenido también a través de mis redes sociales”.

Eso sí, dio un importante dato: y es que a pesar que hoy la podemos ver todos los días en las pantallas de TVN, Carla reveló que “no he firmado el contrato desde marzo en adelante, pero obviamente que están las conversaciones, están las ganas”.

“Yo tengo muchas ganas de estar en este nuevo proyecto de matinal, que ahora va a ir dividido en la mañana hasta las 11,y de las 11 hasta la 1 con el Huevo”, comentó, confirmando que será parte del programa de Daniel Fuenzalida llamado titulado “El Medio Día”.

“¿Pero hay conversaciones con otros canales también? ¿O de momento nos quedamos en TVN?“, le preguntamos.

“Siempre aparecen cosas. Siempre aparecen tentaciones, pero yo estoy contenta en TVN, estoy agradecida de las posibilidades. De verdad que en este momento de mi vida, estoy donde me haga más feliz y ahora yo estoy súper feliz ahí”, sostuvo.

“No sé si mañana aparecerá otra cosa, pero por lo pronto, esos son mis planes. Y bueno, hasta que no firme el contrato no hay nada dicho”, cerró Jara.