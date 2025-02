Más que enojada, fuera de lo normal. Denisse Campos debió rendir cuentas ante la justicia tras protagonizar un fuerte altercado en un local Bar Mori en Viña del Mar donde habría causado daños y amenazas.

La exmodelo no solo recibió medidas cautelares por el caso, si no además recibió un reto de la titular del Juzgado de Garantía de Viña del Mar quien le pidió silencio: " “¡Cuando la jueza habla, usted se calla caramba!“.

Trabajadores del local comentaron sobre el violento show de la famosa y dieron nuevos detalles ante las cámaras de “Plan Perfecto”.

“Me amenazó de muerte”: Empleados de bar dieron más detalles del violento altercado con Denisse Campos. Youtube

“Insulto tras insulto”

“Llegó como a la 7:30 de la tarde, no pasó mucho después de eso, unos 10 a 20 minutos y empezó todo, ya empezaron con los insultos, ni siquiera comunicación, insulto tras insulto”, detalló el empleado identificado como Ronald.

Apenas pidió el primer coctel, habrían comenzado las ofensas contra dos de los empleados, quienes dijeron optar por contenerse y no escalar la violencia. “Ganas no me faltaron pero uno siempre dice ´pucha no´, un poco más sutil“.

Ante las cámaras, los dos empleados del local descartaron haber golpeado a la menor de edad que acompañaba a Denisse, tal como ella declaró en el Juzgado. " Me da demasiada rabia, en el momento yo me alejé no quería que se causara problema, pero la niña estaba llorando, la dejaron sola y cuando la mamá se dio cuenta fue cuando ya nos había tirado la silla".

Alejandra, garzona del lugar, aseguró haberse retirado al bar de al lado esperando a Carabineros, pero Campos habría seguido gritando con acusaciones e incluso amenazas. También indicaron que la exmodelo fue grabada en medio de la discusión y no antes, descartando que esto haya desatado su enojo.